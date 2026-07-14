Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Valparaíso: epicentro se localizó al noroeste de Quintero

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 21:09 horas de este martes en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.3 y se localizó a 34 kilómetros al noroeste de Quintero.

El temblor tuvo una latitud de -32.60, una longitud de -71.82 y una profundidad de 30 kilómetros.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Por su parte, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres indicó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

PURANOTICIA