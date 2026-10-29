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Sismo de magnitud 6,3 se registró en Rapa Nui durante la madrugada de jueves

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El epicentro se ubicó a 1.480 kilómetros al sureste de Isla de Pascua y una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

Sismo de magnitud 6,3 se registró en Rapa Nui durante la madrugada de jueves
Jueves 29 de octubre de 2026 07:17
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Un sismo de magnitud 6,3 se registró durante la madrugada de este jueves en la zona insular del país, de acuerdo con los antecedentes entregados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El organismo informó que el sismo ocurrió a las 04:49 horas y tuvo su epicentro a 1.480 kilómetros al sureste de Isla de Pascua, en la región de Valparaíso.

En cuanto a sus características, el temblor alcanzó una profundidad de 10 kilómetros.

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