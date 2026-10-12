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Sismo de 4,8 grados sacude la zona central del país con epicentro en San Antonio

Sismo de 4,8 grados sacude la zona central del país con epicentro en San Antonio

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El sismo se registró a las 15:17 horas de este lunes 12 de octubre.

Sismo de 4,8 grados sacude la zona central del país con epicentro en San Antonio
Lunes 12 de octubre de 2026 15:20
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Un sismo de 4,8 grados según el reporte del Centro Sismológico Nacional es el que se registró a las 15:17 horas de este lunes en la zona central del país.

Según el primer reporte el epicentro se registró a 19 kilómetros al SO de San Antonio a una profundidad de 38 kilómetros.

INTENSIDADES POR CIUDAD:

Casablanca: V

Valparaíso: V

Quilpué: IV

Quillota: IV

Santiago: III

Litueche: IV

Rancagua: III

Graneros: III

EN DESARROLLO…

PURANOTICIA

 

 