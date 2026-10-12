Sismo de 4,8 grados sacude la zona central del país con epicentro en San Antonio

El sismo se registró a las 15:17 horas de este lunes 12 de octubre.
Un sismo de 4,8 grados según el reporte del Centro Sismológico Nacional es el que se registró a las 15:17 horas de este lunes en la zona central del país.
Según el primer reporte el epicentro se registró a 19 kilómetros al SO de San Antonio a una profundidad de 38 kilómetros.
INTENSIDADES POR CIUDAD:
Casablanca: V
Valparaíso: V
Quilpué: IV
Quillota: IV
Santiago: III
Litueche: IV
Rancagua: III
Graneros: III
EN DESARROLLO…
PURANOTICIA