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Sismo 3.3 sacude a la Región de Valparaíso: epicentro se localizó a 10 kilómetros al este de la Ciudad Puerto

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El temblor tuvo una latitud de -33.06, una longitud de -71.51 y una profundidad de 37 kilómetros.

Sismo 3.3 sacude a la Región de Valparaíso: epicentro se localizó a 10 kilómetros al este de la Ciudad Puerto
Domingo 15 de noviembre de 2026 13:18
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Un sismo de menor intensidad se percibió a las 12:44 horas de este domingo en la región de Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.3 y se localizó a 10 kilómetros al este de la comuna de Valparaíso.

El temblor tuvo una latitud de -33.06, una longitud de -71.51 y una profundidad de 37 kilómetros.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se "evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo".

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