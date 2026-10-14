Sin desvíos de tránsito: descartan cierre de calles por obras en plaza Sotomayor de Valparaíso

La Municipalidad de Valparaíso confirmó que el esperado proyecto de “Mejoramiento y Puesta en Valor del Conjunto Plaza Sotomayor” ya se encuentra contratado y en condiciones de iniciar su etapa de ejecución en terreno. El comienzo formal de las faenas está programado para el 1 de noviembre, fecha en que la entrega del terreno dará inicio al plazo contractual, establecido en un máximo de 600 días corridos.

La iniciativa contempla una intervención integral que considera la recuperación y el mejoramiento de la plaza Sotomayor, la plaza Justicia y el acceso al Muelle Prat. El proyecto busca renovar la infraestructura del sector mediante la incorporación de estándares de accesibilidad universal, resguardando, al mismo tiempo, el valor histórico y patrimonial de uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad puerto.

Ante la contingencia vial que enfrenta la comuna debido a la ejecución simultánea de diversas obras de emergencia, especialmente en el sector de Carampangue, las autoridades locales descartaron implementar cierres de calzada o desvíos de tránsito durante la etapa inicial del proyecto.

Por este motivo, los trabajos comenzarán exclusivamente en las explanadas centrales de las plazas, una estrategia que permitirá avanzar en las obras sin alterar el flujo vehicular habitual del centro porteño. Si en las etapas posteriores se requieren modificaciones al tránsito, el municipio elaborará las propuestas y programaciones correspondientes, las que serán informadas con la debida anticipación a la comunidad, antes de implementar cualquier cambio en la circulación habitual.

PURANOTICIA