Sigue el escándalo en El Olivar: acusan a Poduje de "mentir reiteradamente”, "destruir" la reconstrucción y “matonaje comunicacional"

La controversia en torno al proceso de reconstrucción del sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, sumó un nuevo capítulo luego que la abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura, Érika Maira, cuestionara duramente la gestión del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, a quien acusó de entregar información falsa, generar divisiones entre los vecinos afectados por el megaincendio de 2024 y desarrollar una estrategia de presión comunicacional contra la empresa.

En conversación con Puranoticia.cl, la profesional abordó el estado actual de la reconstrucción y manifestó su preocupación por la paralización de las obras. En ese sentido, señaló que "llevamos 93 días de paralización en que no ha pasado nada más que todos estos escándalos que estamos observando". Asimismo, indicó que "el ministro, el 24 de marzo, en una reunión cuyo texto fue notarizado y acompañado a la Fiscalía, le dijo a los vecinos que en dos semanas demolía todo y reconstruía. Y llevamos 90 días de paralización. Esto es inadmisible".

Consultada respecto a si consideraba que el titular del Minvu había faltado a la verdad en sus declaraciones públicas, Maira respondió que "sí, lamentablemente tenemos que decir que el ministro Poduje ha mentido reiteradamente". De igual forma, y siguiendo esa línea, explicó que "a mí me sorprendió que, hablando con parlamentarios, estaban convencidísimos de que Social Arquitectura tiene cinco querellas presentadas por el ministro Poduje, pero no hay ninguna querella presentada".

Junto a asegurar que "nunca hemos sido querellados por el ministro Poduje", Maira agregó que "de hecho, él mismo lo aclara cuando dice en un comunicado, que está requiriendo la intervención del CDE para querellarse en contra nuestra. Él jamás se ha querellado en contra nuestra". Por ello, subrayó que "no es esa mentira solamente, es un cúmulo interminable de mentiras que se han ido consolidando en la opinión pública para fundar la visión del ministro, pero que no tienen asidero".

Respecto de la acción judicial presentada por Social Arquitectura contra el secretario de Estado, la abogada explicó que "estamos pidiendo a la Corte que restablezca el imperio del derecho y, por lo tanto, restablezca el contrato porque el contrato es ley para las partes". Además, recordó que "el artículo 1545 del Código Civil consagra esta norma que es centenaria, pero él no tiene facultades, no es parte de un contrato para incidir cómo lo hizo". Junto con ello, sostuvo que "esto es crítico".

"Aquí se construyeron confianzas con los vecinos, confianzas que el ministro destruyó al generar la división entre los vecinos". A su juicio, se trataba de "una situación que venía trabajándose en comunidad, a través del trabajo social que se hace con las entidades patrocinantes, que logran aunar criterios y llevar a las familias para efectos de que puedan generar estos contratos", agregando que "todo eso lo rompe".

Sobre las razones que, a su juicio, explicarían la actuación de Poduje en este conflicto, Maira afirmó que "nosotros responsablemente lo que podemos decir es que hasta el momento conocemos motivaciones políticas". Además, sostuvo que "él, a través de su consultora Atisba, dijo hace mucho tiempo atrás que todo lo que se había hecho en El Olivar era un desastre, que todo lo que se había hecho en la reconstrucción de Viña del Mar era un desastre". Según indicó, esto deja ver que el titular de Vivienda y Urbanismo "ya tenía una opinión previa y lo que hizo fue tomar acciones para destruir lo que se había hecho en El Olivar y poder él determinar lo que se iba a hacer ahí".

Asimismo, aseguró que "eso está documentado en la querella, a través de distintas expresiones que él manifestó en distintos espacios". Respecto de otras posibles motivaciones, señaló que "si tiene otro tipo de motivaciones vinculadas a empresarios de su agrado, no lo sabemos". No obstante, añadió que "esperamos que una investigación objetiva, que es lo único que le pedimos al Ministerio Público, pueda esclarecerlo", aunque aclaró que "no lo puedo afirmar, pero hay muchos indicios de usar políticamente una situación compleja y dolorosa de los vecinos de El Olivar".

La representante de Social Arquitectura también acusó una estrategia comunicacional destinada a desacreditar a la entidad patrocinante. Sobre este punto, manifestó que "todo esto corresponde a lo que nosotros hemos llamado un 'matonaje comunicacional', donde el ministro Poduje usa a los medios de comunicación y su posición de popularidad para liquidar a esta empresa". Además, afirmó que esto ocurre porque "necesita que salgamos de El Olivar, porque ya está muy a fondo en la situación de El Olivar comprometido y necesita sacarnos, necesita acallarnos", agregando que "para eso se han prestado algunos medios de comunicación".

Las declaraciones de la abogada se producen en medio de la disputa judicial y administrativa que enfrenta a Social Arquitectura con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el futuro de la reconstrucción de El Olivar, proceso que continúa generando controversias y que mantiene abiertas diversas acciones legales destinadas a esclarecer las decisiones adoptadas por las distintas partes involucradas.

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