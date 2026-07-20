Sernageomin refuerza monitoreo en Viña del Mar y Concón por efectos del sistema frontal

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) reforzó su despliegue técnico frente al sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país. En el marco de una nueva Mesa Técnica Nacional convocada por SENAPRED, la institución presentó una actualización sobre la situación geológica en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, donde las precipitaciones ya han provocado deslizamientos, socavones, caídas de rocas y activación de quebradas.

Al respecto, el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, enfatizó el rol de la institución en la emergencia: "Nuestro principal objetivo es entregar información técnica oportuna que permita anticipar escenarios de riesgo y apoyar la toma de decisiones. Para ello mantenemos un monitoreo permanente de las condiciones geológicas, equipos desplegados en terreno y una coordinación constante con SENAPRED y las autoridades regionales, de manera de responder con rapidez a la evolución de esta emergencia".

El trabajo desplegado por Sernageomin en las zonas afectadas ha permitido avanzar en la identificación de riesgos y en la elaboración de informes técnicos para apoyar la gestión de la emergencia.

Región de Coquimbo: Un equipo de geólogas entregó un documento con la identificación de puntos críticos y antecedentes históricos de remociones en masa , el que servirá como insumo preventivo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Región de Valparaíso: En Viña del Mar , la institución emitió los Reportes Técnicos por Emergencias de Remoción en Masa (ReTeRM) N.° 2 y N.° 3 para los sectores Los Boldos-Motrihue y Camiroaga . Además, ya se encuentran en elaboración los informes N.° 4 y N.° 5 para Lomas Latorre y Manuel Bulnes (Achupalla) . Todos estos documentos serán incorporados al visor público institucional.

Concón: Profesionales de la Dirección Regional Zona Centro , encabezados por su director Christian Orellana Díaz , realizaron una inspección en terreno junto al alcalde Freddy Ramírez para levantar antecedentes geológicos de carácter urgente .

Finalmente, Sernageomin mantiene activo su visor nacional de depósitos de relaves y continúa con el seguimiento diario de la industria minera, con el objetivo de garantizar la vigilancia de estas instalaciones durante el desarrollo del evento meteorológico.

PURANOTICIA