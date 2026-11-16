Nuevos cuestionamientos técnicos enfrenta el proyecto inmobiliario Alto Santorini, que busca instalarse en el sector de Reñaca Norte, en Viña del Mar. Esto, porque el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) volvió a advertir deficiencias en los estudios presentados por la inmobiliaria y sostuvo que los antecedentes disponibles no permiten descartar de manera fundada eventuales remociones en masa en el terreno.

La iniciativa corresponde a Inmobiliaria Lote 21 SpA y considera una inversión de US$43,6 millones para levantar un edificio residencial de 15 pisos, con 177 departamentos, en las cercanías del Campo Dunar, entre Viña del Mar y Concón.

El proyecto también tiene una arista familiar vinculada al Gobierno: Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, participa indirectamente en su propiedad. Según antecedentes societarios investigados por Ciper Chile, el grupo familiar tendría una participación indirecta equivalente al 12% de la iniciativa. Además, Víctor Quiroz intervino en su diseño a través de la oficina Quiroz y Puelma Arquitectos.

OBSERVACIONES

Los cuestionamientos de Sernageomin apuntan principalmente a la información geológica utilizada para evaluar las condiciones de estabilidad de la ladera. Entre las deficiencias identificadas se encuentran una caracterización insuficiente del terreno, metodologías cuya aplicación no estaría debidamente fundamentada y antecedentes que no permitirían determinar adecuadamente su comportamiento.

Uno de los reparos se relaciona con la escala de los estudios. El servicio había solicitado información con un nivel de detalle de al menos 1:10.000, mientras que la inmobiliaria presentó antecedentes elaborados a escala 1:25.000.

También se planteó la necesidad de analizar distintos escenarios que podrían incidir en la estabilidad del terreno, considerando factores como movimientos sísmicos, saturación de agua y modificaciones derivadas de las obras proyectadas.

A estos antecedentes se suman los episodios de inestabilidad registrados en el sector de Reñaca durante 2023, entre ellos los socavones que afectaron al entorno del edificio Kandinsky. En ese contexto, Sernageomin sostuvo que el análisis debe considerar el comportamiento de la ladera como un sistema, incluyendo tanto el área donde se emplazaría el proyecto como los terrenos ubicados en sectores inferiores.

EMISIONES EN LA CONSTRUCCIÓN

Los reparos técnicos no se limitan al componente geológico. La Seremi de Salud de Valparaíso también cuestionó aspectos de la metodología empleada para estimar las emisiones contaminantes que se producirían durante la etapa de construcción.

En un oficio fechado el 27 de octubre, la autoridad sanitaria identificó cinco ámbitos que requieren observaciones: la falta de análisis del comportamiento de las partículas durante episodios de lluvia, la omisión de transformaciones químicas entre contaminantes, la exclusión de parte del período de construcción, la utilización de horarios rígidos para las faenas y la aplicación de parámetros similares de altura y dispersión en sectores con características distintas.

Pese a los cuestionamientos de los organismos técnicos, Alto Santorini obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental favorable el 8 de julio de 2026, otorgada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso.

Durante ese procedimiento, el SEA sostuvo que la geomorfología no constituye un objeto de protección ambiental dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, argumento por el cual el pronunciamiento desfavorable de Sernageomin no fue considerado un impedimento para aprobar la iniciativa.

La tramitación también se desarrolló en el contexto del mecanismo impulsado por el Ministerio de Hacienda para monitorear y acelerar proyectos de inversión. Alto Santorini fue incorporado a ese sistema, encabezado por la cartera de Jorge Quiroz.

De esta manera, la iniciativa inmobiliaria en el sector de Reñaca mantiene su aprobación ambiental, pero vuelve a quedar bajo la atención pública por las observaciones geológicas y sanitarias formuladas durante su evaluación.

PURANOTICIA