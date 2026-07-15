Sernageomin intensifica monitoreo en zonas afectadas por el megaincendio en Viña del Mar y Quilpué ante la llegada de temporales

Ante el pronóstico de nuevos sistemas frontales en la región de Valparaíso, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) intensificó su despliegue en terreno para evaluar el riesgo de remociones en masa y la vulnerabilidad del suelo en las zonas más afectadas por el megaincendio de 2024.

Los equipos técnicos mantienen una vigilancia permanente sobre terrenos erosionados por el fuego y estructuras naturales debilitadas, especialmente en sectores que presentan un mayor nivel de riesgo frente a las precipitaciones.

El director regional de Sernageomin, Christian Orellana Díaz, explicó que el foco del trabajo está puesto en las áreas más críticas desde el punto de vista geológico.

“Lo que me compete desde el ámbito sectorial, que son materias geológicas y mineras, es decir, que el servicio está desplegado en el territorio. Tenemos un catastro de las zonas que guardan mayor nivel de criticidad, como lo son el campo dunar y la zona de reconstrucción, es decir, que compete a los municipios de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana”, detalló la autoridad respecto al mapa de riesgo que manejan.

PREVENCIÓN Y CONTINUIDAD OPERACIONAL

Además del monitoreo en el campo dunar y en las zonas urbanas en proceso de reconstrucción, Sernageomin activó protocolos de coordinación con las faenas mineras de la región, con el objetivo de verificar que las instalaciones cuenten con las medidas necesarias para enfrentar las lluvias sin comprometer la seguridad de sus trabajadores.

En ese contexto, Orellana destacó el nivel de preparación del sector frente a la contingencia climática.

“Desde el ámbito minero tenemos también el contacto directo con las empresas que ya tienen en pleno desarrollo su plan de emergencia para dar continuidad operacional, poniendo en resguardo y en primer nivel la seguridad de las personas”.

Con estas acciones, Sernageomin busca mitigar los efectos que podrían generar los temporales en suelos que perdieron su cobertura vegetal tras los incendios, reduciendo el riesgo de emergencias y protegiendo a las comunidades de la región de Valparaíso.

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