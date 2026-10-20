Sernageomin advierte alto riesgo de aluviones y derrumbes en sectores de la V Región

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), a través de su minuta por peligro de remoción en masa, indicó que el riesgo de aluviones y derrumbes es alto en cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera de la región de Valparaíso.

El documento evalúa la posibilidad de ocurrencia de aluviones, también conocidos como flujos de detritos, y derrumbes, que incluyen deslizamientos y caídas de rocas.

Según el análisis del organismo técnico, el peligro presenta distintos niveles dependiendo de las características geográficas de cada sector.

En detalle, Sernageomin califica como baja la posibilidad de estos eventos en la cordillera; moderada en el litoral y en la comuna de Juan Fernández, en el tramo insular; y alta en la cordillera de la costa, los valles precordilleranos y la precordillera de la región.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) modificó la cobertura de la Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico.

La medida comprende las provincias de San Antonio y Valparaíso, además de las comunas de La Cruz, Nogales, Hijuelas, San Felipe, Panquehue, Llay Llay, Zapallar y Papudo. Cabe hacer presente que la alerta se encuentra vigente desde el 16 de octubre y se mantendrá hasta que las condiciones así lo ameriten.

A este escenario se suma la declaración de emergencia preventiva dispuesta por el Ministerio del Interior mediante el Decreto Exento N° 1.407, del 17 de octubre de 2026. La medida rige entre el 18 y el 23 de octubre, ambas fechas inclusive, para las regiones comprendidas entre Coquimbo y Biobío, incluida Valparaíso.

Según lo informado por Senapred, la Alerta Temprana Preventiva implica reforzar la vigilancia mediante el monitoreo de las condiciones de riesgo y las vulnerabilidades asociadas a la amenaza. Asimismo, contempla la coordinación y activación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), con el objetivo de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

PURANOTICIA