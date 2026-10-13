Sernageomin advierte alto riesgo de aluviones y derrumbes en archipiélago Juan Fernández

El archipiélago de Juan Fernández presenta un alto riesgo de aluviones y derrumbes, de acuerdo con una evaluación técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que identificó distintos niveles de probabilidad de remociones en masa en la región de Valparaíso.

El informe fue elaborado en el contexto de la Alerta Temprana Preventiva que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene vigente para la Quinta Región, considerando la posibilidad de fenómenos como flujos de detritos, deslizamientos y caídas de rocas.

Según la minuta técnica de Sernageomin, la probabilidad de que ocurran estos eventos es alta en el archipiélago Juan Fernández. En tanto, los valles precordilleranos, la precordillera y Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua, presentan un nivel de riesgo moderado.

Para el resto de la región de Valparaíso, el organismo calificó como bajo el riesgo de que se produzcan remociones en masa.

La evaluación pone el foco en las distintas condiciones del territorio regional y en la posibilidad de que se registren aluviones o derrumbes, especialmente en las zonas donde el organismo identificó una mayor probabilidad de ocurrencia.

PURANOTICIA