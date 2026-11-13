Sergio Pérez a fondo: líder de la CNTC responde a críticas por no sumarse al paro camionero asegurando que "tenemos mala prensa"

Las críticas hacia Sergio Pérez y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) por su posición frente al Gobierno de José Antonio Kast y su decisión de no sumarse al paro de camioneros marcaron parte de la entrevista que el dirigente sostuvo con Puranoticia.cl. El líder del gremio abordó los cuestionamientos que apuntan a una supuesta cercanía con la actual administración, en contraste con las movilizaciones que protagonizaron transportistas durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

En medio de estos cuestionamientos, el dirigente de los grandes transportistas del país fue consultado directamente sobre si se consideraba una persona de extrema derecha, ante lo cual reconoció que existe esa percepción, pero que su rol al frente de la organización no responde a una posición político-ideológica y que su responsabilidad es representar a transportistas con distintas visiones.

"Yo tengo cercanía con todos los gobiernos", afirmó, antes de explicar que "uno representa a sus asociados y entre sus asociados hay de todos los colores políticos y de distintas religiones". En esa línea, destacó que las asociaciones y federaciones que integran la CNTC lo han elegido democráticamente como presidente cada tres años.

"Ahora, evidentemente que hay una mala información. Yo estoy de acuerdo que a mí se me dice que soy de extrema derecha...", agregó el representante camionero.

Al profundizar en la pregunta, Pérez respondió que "yo soy un emprendedor que partí con un camión. Yo tengo una formación profesional porque estudié ingeniería mecánica". Luego insistió en que observa la contingencia política desde cierta distancia, manifestando nuevamente que "yo soy un profesional y yo veo el tema político - ideológico con cierta distancia. (...) Mi inclinación política es algo muy personal".

Consultado sobre por qué, a su juicio, se han instalado estas críticas contra él y la CNTC, Pérez apuntó directamente a la comunicación que externaliza el gremio a los medios. "Porque tenemos mala prensa. Nosotros tenemos mala prensa", sostuvo.

El dirigente defendió el trabajo de la confederación y aseguró que una parte importante de sus integrantes corresponde a pequeñas y medianas empresas. "Posiblemente tenemos peor prensa que la del Gobierno porque mire, nosotros defendemos a los pymes. Le estoy informando que de nuestras 50 asociaciones, el 70% son pymes", dijo.

CAMIONEROS PYMES

Pérez también respondió a Puranoticia.cl las críticas que ha recibido desde sectores de pequeños camioneros, que cuestionan la actuación de la confederación y su representación de los transportistas de menor tamaño. Al respecto, defendió que las gestiones del gremio apuntan precisamente a proteger a ese segmento.

"El trabajo gremial que nosotros hacemos es justamente para proteger a los pequeños transportistas, los que se inician. Los más grandes se defienden solos porque tienen polinomios de variabilidad y reajustabilidad. Este polinomio es para las pymes, lo de las horas de espera es para las pymes", explicó el transportista.

En contraste, indicó que las empresas de mayor tamaño cuentan con condiciones distintas y, según su planteamiento, no enfrentan los mismos problemas. "Si no se quiere entender, bueno... acá el problema más grave que existe es que los colegas más pequeños trabajan con terceros, trabajan con los cortacolas", agregó.

ACUERDO CON EL GOBIERNO

La entrevista con este medio también abordó el acuerdo alcanzado este jueves entre los transportistas y el Gobierno, luego de las conversaciones que se han desarrollado durante los últimos meses. Pérez calificó el resultado como "histórico" y sostuvo que permitirá abordar dos problemas que afectan especialmente a los pequeños transportistas: el valor del diésel y los tiempos de espera para cargar los camiones.

"Es histórico porque el trabajo que iniciamos en marzo de este año con las autoridades y el Parlamento concluyeron ayer con la presentación de una ley que resuelve dos temas sustantivos: el valor del diésel nunca más será un tema de conflicto porque va a estar incorporado como Ley de la República en las facturas de cobro y también resuelve el problema de la hora de espera", señaló el dirigente camionero.

Para explicar este último punto, ejemplificó con situaciones en que se cita a decenas de camiones a primera hora, pero algunos deben esperar durante gran parte de la jornada para ser cargados. Según detalló el líder del gremio, el acuerdo contempla dos horas de espera y, desde la tercera, comenzará a operar un cobro por cada hora adicional, bajo el mecanismo que describió como un "taxímetro".

De esta manera, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga defendió tanto la gestión de su organización como la decisión de mantener una relación de trabajo con las autoridades, en medio de los cuestionamientos de otros sectores del transporte de carga por la postura adoptada frente al actual Gobierno.

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