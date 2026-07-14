Seremi del Trabajo reconoce que programa Pro-Empleo necesita "ajustes" y anuncia fiscalización a ONG's en la región de Valparaíso

La controversia generada por la ejecución de los programas Pro-Empleo en la región de Valparaíso, con cuestionamientos al uso de beneficiarios en labores municipales permanentes y una serie de observaciones respecto a la administración de los recursos, llevó a la seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, a reconocer la necesidad de introducir cambios para mejorar el funcionamiento de la iniciativa.

En conversación con Puranoticia.cl, la secretaria regional ministerial sostuvo que actualmente se encuentran recopilando una serie de antecedentes, con el objetivo de conocer en detalle la forma en que se ha ejecutado el programa, enfatizando que su principal preocupación es resguardar a los trabajadores beneficiarios.

"Estuvimos en una reunión porque en el programa Pro-Empleo no solamente tenemos que revisar en qué están trabajando cada una de las personas, sino que hay varias aristas que revisar. (...) Lo que a mí me preocupa hoy día es que se haga una buena ejecución del programa, que no se vea perjudicado ningún trabajador ni trabajadora porque entendemos que hay una necesidad por parte de quienes están en este programa, quienes están porque realmente tienen una gran necesidad", sostuvo.

Sangüesa explicó que el programa "se administra a través de los recursos del Ministerio del Trabajo, que es el PIC 1, y PIC 2 y 4 del Gobierno Regional, se hace un convenio con la Delegación que administra y, a su vez, en algunos casos es el Municipio quien administra y en otros los ejecutores son las ONG que han venido ejecutando este programa desde hace un par de años. Por lo tanto, el deber directo de poder fiscalizar es de quien administra y ejecuta los programas. Por eso se han pedido los antecedentes a las ONG, que son las que principalmente ejecutan el programa".

Respecto a las críticas surgidas en torno a la utilización de los recursos públicos y a la forma en que se ha implementado el programa, la seremi indicó que "lo que estamos solicitando, primero, es que se entregue toda la documentación para poder revisar. Acá tiene que haber manuales de uso, para entender correctamente cuáles son los objetivos. Hay formas de utilizar los recursos públicos. Pueden existir errores administrativos en cuanto a entender cómo debo ejecutarlos. Eso pasa".

Asimismo, reveló que "yo le he pedido al nivel central del Ministerio el poder hacer un instructivo, que sea de fácil entendimiento, que contenga el uso de cómo debe ejecutarse para poder sentarnos a conversar y bajarlo a cada municipio".

La autoridad también planteó que "existe la creencia de que esa forma de ejecutar es la correcta. Y es de ahí donde también nosotros, desde el lugar que ocupamos, no solamente desde lo político, sino también uno quiere hacer una colaboración técnica, es de revisar los procedimientos. Esto es muy común y la Contraloría lo vive día a día. En muchas instituciones públicas, una de las cosas que más reitera es que no existen los manuales, que deben revisarse, que debe levantarse el manual".

Junto con ello, sostuvo que "quiero esperar a ver esa información para tener claridad, con un informe, si es una auditoría interna lo que se debe realizar para ver dónde pueden haber errores en la aplicación, porque yo creo que además en paralelo la obligación nuestra es levantar estos manuales, que se entiendan correctamente, porque no creo que exista la mala fe. Yo quiero dejarlo bien claro, no veo que pueda existir mala fe".

Otro de los aspectos que la Seremi considera prioritarios es fortalecer la transparencia del programa y facilitar el acceso a la información sobre su ejecución. Al respecto, expresó que "no hay que tenerle nunca miedo. Lo primero es que hay que tener la información, si tienen que entregar informes trimestralmente de los movimientos de personas, de la asignación de recursos, etcétera, es necesario que lo hagan. Yo creo que ayuda mucho a que el programa sea mucho más fluido y transparente".

Del mismo modo, añadió que "siempre conviene tener más transparencia y orden. (...) Tener las herramientas, los informes, establecer una forma de trabajo y de control que pueda ser de acceso público. Yo creo que eso hoy día es indiscutible, que la información sea pública (...) con la mayor cantidad de información, cosa que nadie tenga dudas de cómo se ejecutan los recursos, de cómo se está llevando (...) esa estructura ayuda a que se ejecute de mejor manera un programa, y eso pasa en todos los programas, no solamente en el Pro-Empleo".

Carolina Sangüesa reconoció que el programa requiere mejoras y aseguró que desde el Gobierno existe disposición para introducirlas, afirmando que "el programa necesita ajustes probablemente. El Gobierno asumió el 11 de marzo. Esto es parte de todo lo que nos llega hoy día y el objetivo y el por qué estamos acá es para aportar y colaborar. Lo que haya que mejorar, se mejora".

Finalmente, la Seremi del Trabajo subrayó que "si hay errores, habrá que corregirlos. Si los errores tienen otro tipo de vicio administrativo, será el ente contralor o quien corresponda quien tendrá que pronunciarse". Asimismo, indicó que el trabajo también apunta a proyectar mejores oportunidades para los beneficiarios mediante procesos de capacitación e intermediación laboral, junto con mantener una coordinación permanente entre el Ministerio, la Delegación, el Gobierno Regional, los municipios y las organizaciones ejecutoras, para fortalecer la correcta implementación del programa.

PURANOTICIA