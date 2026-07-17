Seremi del Trabajo informa que no se registran accidentes laborales graves por sistema frontal en la región de Valparaíso

La seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Carolina Sanguesa, dio a conocer que, hasta la fecha de este informe, no se han reportado accidentes laborales de gravedad en el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) ni se han recibido denuncias por incumplimiento de la normativa laboral en la Inspección del Trabajo, DT.

La autoridad regional, expresó que, ante el sistema frontal y la declaración de Estado de Emergencia en la región de Valparaíso, la recomendación es a proteger y cuidar la vida y el bienestar de trabajadores y empleadores, por lo que tanto el ISL como la Dirección del Trabajo mantienen funcionando con normalidad todas sus sucursales.

En cuanto a denuncias relacionadas con eventuales incumplimientos laborales derivados de la contingencia, la Dirección del Trabajo habilitó el correo dtfrentemaltiempo@dt.gob.cl para recibirlas. En caso de consultas laborales, se puede ingresar a www.direcciondeltrabajo.cl o llamar 600 450 4000.

En relación con el ISL, todas las sucursales se encuentran operativas, y en caso de consultas se puede acceder a www.sucursalenlinea.isl.gob.cl y al teléfono 600 586 9090.

Respecto a los servicios de atención a público, detalló que, aunque en su gran mayoría se encuentran operativos, la indicación es a preferir las plataformas virtuales.

En el detalle, en IPS ChileAtiende, 17 de las 19 sucursales de la región están operativas, a excepción de Puchuncavi y Rapa Nui, siendo los canales virtuales www.chileatiende.gob.cl, y el Centro De Atención Telefónica número 101.

En cuanto a Sence, la sucursal Valparaíso se encuentra atendiendo, pero por hoy es preferible visitar su sitio www.sence.gob.cl y llamar al 600 712 0028 desde teléfonos fijos y al 8088 (desde celulares).

Chilevalora Valparaíso no tiene atención a público (atenciones son martes y jueves) por lo que la recomendación es también a acceder a sus canales de atención virtual www.chilevalora.gob.cl y el número 600 300 9000.

Finalmente, desde la Dicrep se han compartido recomendaciones de educación financiera para enfrentar gastos imprevistos de manera responsable, privilegiando las compras esenciales y evitando decisiones impulsivas. En su sitio se encontrará toda la información para trámites digitales: www.dicrep.gob.cl.

PURANOTICIA