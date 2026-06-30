Seremi del Trabajo anuncia coordinación especial con Economía y Mujer para enfrentar deterioro del empleo en la Quinta Región

La tasa de desocupación en la región de Valparaíso alcanzó un 10,2% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, cifra que representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales en comparación con igual período del año anterior y que refleja un escenario laboral más complejo, sobre todo respecto al empleo femenino.

Y es que los datos expuestos por el INE también muestran una brecha importante entre hombres y mujeres. Mientras la tasa de desempleo masculina se ubicó en 9,4%, la femenina llegó a 11,3%, registrando además un alza de 2,2 puntos porcentuales en doce meses, superior al incremento de 0,8 puntos observado en los hombres.

Frente a estos resultados, la seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Carolina Sangüesa, abordó con Puranoticia.cl las acciones que se están desarrollando desde el Gobierno para enfrentar el escenario laboral que vive la región y fortalecer la generación de empleo formal.

"Como región de Valparaíso estamos trabajando con los seremis sectoriales, con el objetivo que es la generación de empleo formal", precisando además que "hemos tenido reuniones de trabajo con el Seremi de Economía, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género y la Seremi de Gobierno", con el propósito de abordar de manera conjunta la situación laboral que enfrenta la región, según indicó Sangüesa.

Asimismo, indicó que estas instancias de coordinación buscan utilizar la información disponible para orientar futuras acciones, explicando que dichas reuniones se desarrollan "a fin de analizar la data que nos han entregado organismos técnicos como Sence y el Observatorio Laboral, junto al INE", herramientas que permiten conocer con mayor detalle las características del empleo y desempleo en la zona.

La titular regional del Trabajo también sostuvo que este trabajo conjunto apunta a la elaboración de estrategias coordinadas con los lineamientos definidos por el Ejecutivo, subrayando que el objetivo es avanzar "para la coordinación de estrategias en la misma concordancia que lo planteado por el nivel central para poder planificar y analizar acciones pro-empleo".

Las declaraciones de la Secretaria Regional Ministerial se producen en medio de un escenario en que la región de Valparaíso no sólo registró un aumento de la desocupación, sino también una tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial de 18,6%, indicador que en el caso de las mujeres alcanzó un 21,3%, evidenciando los desafíos que enfrenta el mercado laboral regional.

De esta manera, las autoridades continúan monitoreando la evolución de los indicadores de empleo y coordinando acciones con distintos organismos públicos, mientras las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas muestran una realidad que mantiene la preocupación por la generación de puestos de trabajo formales y por la inserción laboral de miles de personas en la región de Valparaíso.

PURANOTICIA