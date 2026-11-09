Seremi del Medio Ambiente entrega recomendaciones para enfrentar el aumento de las temperaturas en la región de Valparaíso

Ante el aumento de las temperaturas y la proximidad del verano, la Seremi del Medio Ambiente de Valparaíso hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención frente a las olas de calor, fenómeno que representa uno de los desafíos asociados al cambio climático.

De acuerdo con antecedentes del Ministerio del Medio Ambiente, el cambio climático está contribuyendo a que los episodios de calor extremo sean más frecuentes e intensos, generando impactos en la salud de las personas, la disponibilidad de agua, la biodiversidad y los ecosistemas.

La seremi Francisca Garay señaló que “tenemos el desafío de anticiparnos y avanzar en medidas de adaptación que permitan proteger a las personas, especialmente a quienes son más vulnerables frente a las altas temperaturas. En ese sentido es que junto a los municipios hemos estado trabajando en diversas medidas, plasmadas en sus planes de acción comunal, para ir en resguardo de las personas. Laprevención es fundamental para enfrentar estos fenómenos”.

La autoridad destacó que la región de Valparaíso ha avanzado en materia de planificación climática, contando actualmente con 36 de sus 38 comunas con Planes de Acción Comunal de Cambio Climático aprobados, instrumentos que permiten identificar los principales riesgos climáticos y establecer medidas para enfrentarlos.

Entre los antecedentes regionales que relevan los planes de acción comunal, se destaca que el 83% de las comunas identifica las olas de calor como una amenaza prioritaria, mientras que el 89% reconoce el riesgo de incendios forestales.

“Estos antecedentes nos demuestran que la adaptación al cambio climático debe ser una prioridad. Necesitamos ciudades mejor preparadas, con más espacios verdes, protección de nuestros recursos hídricos y medidas que permitan reducir los efectos de las altas temperaturas. Proteger el medio ambiente también significa proteger la salud, la seguridad y la calidad de vida de las familias”, agregó Garay.

Desde la Seremi del Medio Ambiente se reforzó el llamado a la ciudadanía a adoptar medidas sencillas pero fundamentales: mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor temperatura, mantener los hogares frescos y cuidar especialmente a niños, personas mayores y quienes presentan condiciones de salud de mayor riesgo.

Asimismo, se hizo un llamado a utilizar responsablemente el agua, evitar quemas y cualquier actividad que pueda provocar incendios forestales, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales de Senapred, la Dirección Meteorológica de Chile y las autoridades sanitarias.

Finalmente, la autoridad ministerial enfatizó que “las olas de calor nos recuerdan la importancia de estar preparados. Nuestro compromiso es seguir impulsando acciones de adaptación al cambio climático, porque anticiparnos a los riesgos es la mejor manera de proteger a las personas, nuestros ecosistemas y el futuro de la región de Valparaíso”.

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