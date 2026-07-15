Seremi de Transportes activa plan especial de monitoreo vial en la V Región y llama a evitar desplazamientos durante sistemas frontales

La región de Valparaíso se prepara para enfrentar un intenso tren de sistemas frontales, con pronósticos de abundantes precipitaciones, fuertes vientos y posibles afectaciones en la conectividad vial. Ante este escenario, los distintos servicios públicos han intensificado sus coordinaciones para responder oportunamente a eventuales emergencias y mantener el funcionamiento de la infraestructura crítica y del transporte.

En ese contexto, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Matías Valenzuela, informó que "estamos activamente trabajando en la articulación de nuestros equipos, generando un plan de monitoreo a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), donde estaremos activamente trabajando".

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a "seguir a Transporte Informa, donde estaremos comentando todos los cortes o interrupciones de semaforización, además de las mejoras de flujo necesarias durante este periodo. Ya estamos activos al respecto, con informes que van a ser periódicos y que además están integrados en forma articulada con lo que es el transporte público regional".

La autoridad también explicó que "nuestra unidad ya está en contacto con los operadores y se mantendrá activo un monitoreo a nuestro transporte mayor y también menor". En ese sentido, detalló que existe especial preocupación por "temas tanto urbanos del Gran Valparaíso, con puntos de conflictos que pudiéramos tener, por ejemplo en zonas de deslizamiento, en zonas con cercanía a esteros o la zona de La Isla".

Del mismo modo, Valenzuela indicó que esto se complementa "con el trabajo puntual que estamos desarrollando en zonas aisladas, donde también estamos con especial atención con un monitoreo exclusivamente a lo que son los temas de precordillera, donde se prevé que puedan haber caídas de agua significativas".

Finalmente, sostuvo que todo esto que ha mencionado "es parte de la articulación que estamos realizando con el Ministerio de Obras Públicas y es parte importante de la educación que queremos transmitir, principalmente prudencia en la conducción frente a las condiciones de lluvia y, evidentemente, si no es necesaria la movilización por parte de los vecinos, los invitamos a mantenerse en sus casas".

Con estas medidas, la cartera busca reforzar el monitoreo de la red vial y del transporte público durante el desarrollo del sistema frontal, entregando información permanente a la ciudadanía y coordinando acciones para minimizar las afectaciones que puedan provocar las intensas lluvias en la región de Valparaíso.

PURANOTICIA