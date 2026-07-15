Seremi de Salud de Valparaíso coordina acciones con los tres Servicios de Salud ante pronóstico de intensas precipitaciones

La Seremi de Salud, junto a los tres Servicios de Salud de la región de Valparaíso, coordinó medidas preventivas para asegurar la continuidad de la atención, fortalecer la respuesta de la red asistencial y resguardar la seguridad de la población frente al intenso evento meteorológico pronosticado desde el jueves 16 al domingo 19 de julio.

Ante el sistema frontal de alta intensidad anunciado para la región de Valparaíso, la Seremi de Salud encabezó un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), instancia que reunió a los tres Servicios de Salud para coordinar las acciones preventivas y fortalecer la capacidad de respuesta frente a posibles contingencias.

Durante la reunión se revisaron los planes de contingencia de hospitales y centros de atención primaria, la disponibilidad de ambulancias, el funcionamiento de las líneas vitales de los establecimientos, la autonomía de respaldo eléctrico, el abastecimiento de insumos estratégicos y los sistemas de telecomunicaciones, con el propósito de garantizar la continuidad de las prestaciones de salud durante el desarrollo del evento meteorológico.

La seremi de Salud, Dra. Mariol Luan, destacó que "como sector Salud estamos actuando de manera anticipada y coordinada para enfrentar este sistema frontal. Hemos activado nuestro Cogrid regional junto a los tres Servicios de Salud, monitoreando permanentemente la situación de los establecimientos, verificando su capacidad operativa y reforzando las medidas necesarias para asegurar la continuidad de la atención".

Asimsmo, sostuvo que "nuestro principal objetivo es proteger a las personas y garantizar que la red asistencial pueda responder de manera oportuna frente a cualquier contingencia que se presente durante este evento meteorológico".

Desde el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, el director (s), Juan Patricio Castro, explicó que "hemos activado todas las coordinaciones necesarias para enfrentar este sistema frontal con la mayor preparación posible. Hemos revisado la disponibilidad de ambulancias, la capacidad de la red de urgencia, las líneas vitales de nuestros establecimientos y el abastecimiento de insumos estratégicos. Nuestro compromiso es que, aun frente a condiciones climáticas adversas, la red asistencial continúe funcionando y las personas reciban la atención que necesitan de manera segura y oportuna".

Por su parte, la coordinadora de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca, Dra. Rayen Gac, subrayó que "las líneas de acción principales fueron activar el Cogrid en modo virtual. Enviamos el plan de contingencia a todos los establecimientos de la red asistencial, tanto de atención primaria como hospitalaria. Se ha hecho un monitoreo dinámico de los establecimientos para conocer su preparación respecto de la operatividad, las líneas vitales y la autonomía proyectada, además de las medidas de mitigación que deben aplicarse en aquellos lugares donde sabemos que podrían presentarse dificultades. También se realizaron pruebas de radio y telecomunicaciones con los dispositivos de la Red Integrada de Urgencias".

En tanto, la directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras, indicó que "hemos tenido reuniones de emergencia y desastres con el Ministerio, con las delegaciones presidenciales y hoy también realizamos un consejo integrado de la red asistencial, donde participaron todos los establecimientos de atención primaria y hospitales del Servicio de Salud Aconcagua. Allí entregamos los lineamientos sobre cómo debemos actuar frente a esta alerta meteorológica. Tendremos directivos visitando los establecimientos, estaremos atentos a cualquier dificultad que se pueda generar y disponibles para resolverla en el menor tiempo posible. También hacemos un llamado a la comunidad, especialmente a las personas electrodependientes, para que cuenten con el combustible necesario para sus generadores".

LLAMADO A LA PREVENCIÓN

La Seremi de Salud reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades durante el desarrollo del sistema frontal.

Asimismo, recomendó contar con un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linternas y medicamentos de uso habitual; evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad de las lluvias; extremar las medidas de cuidado con personas mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas; y, en el caso de las personas electrodependientes, verificar el funcionamiento de sus equipos de respaldo y disponer del combustible necesario para sus generadores.

Finalmente, la Autoridad Sanitaria informó que el sector Salud mantendrá un monitoreo permanente de la situación regional y continuará coordinando las acciones necesarias para responder de manera oportuna a cualquier contingencia que pudiera afectar la red asistencial, resguardando la continuidad de la atención para toda la comunidad.

PURANOTICIA