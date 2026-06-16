Seremi de Gobierno asegura que postulación de Valparaíso como sede del BBNJ traerá "turismo, inversión e imagen positiva"

El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó este lunes el compromiso prioritario del Gobierno para que Valparaíso se convierta en la sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ, el histórico tratado de las Naciones Unidas sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales.

En este contexto, las autoridades regionales ya se encuentran coordinando las acciones necesarias para fortalecer la candidatura de la Ciudad Puerto de cara a la votación definitiva que se realizará durante la COP1 en enero de 2027.

La seremi de Gobierno y vocera del Gabinete Regional, Rosario Pérez, detalló las razones que sustentan este respaldo institucional, enfatizando el impacto socioeconómico, científico y académico que tendría la iniciativa para la región.

"Para Valparaíso es tremendamente importante ser sede de este tratado internacional que tiene que ver con todo lo que es la investigación científica y marina de nuestros océanos", explicó la autoridad.

La portavoz del Gabinete Regional sostuvo que este desafío permitirá consolidar el liderazgo oceánico de la región y fortalecer el trabajo de las instituciones locales. En ese sentido, señaló que la postulación "reconoce la vocación oceánica de nuestra región, el liderazgo que Chile ha demostrado en esta materia y el trabajo que realizan nuestras universidades, centros de investigación e instituciones vinculadas al mar".

Asimismo, destacó las oportunidades de desarrollo que generaría la instalación de esta secretaría internacional en la comuna. "Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa durante este periodo de campaña y esperamos también poder finalmente lograr ser sede, porque sabemos que esto va a traer no solamente turismo, va a traer inversión, sino que también es una imagen positiva que queremos proyectar internacionalmente".

COORDINACIÓN EN TERRENO Y AUSTERIDAD FISCAL

Para responder a los requerimientos de la candidatura, Pérez reveló que ya se iniciaron las gestiones logísticas para identificar un espacio adecuado donde podría instalarse la futura oficina internacional.

"Estamos buscando junto al delegado a nivel regional, estamos reunidos también para buscar la mejor alternativa física para que se pueda instalar esta oficina", afirmó.

Respecto al financiamiento, la autoridad precisó que la definición de la infraestructura estará condicionada por el actual escenario económico, privilegiando alternativas que no representen una carga significativa para las arcas fiscales.

En ese sentido, aseguró que la opción final no implicará "costos elevados para el Estado porque sabemos la situación compleja en la que estamos viviendo".

POLÍTICA DE ESTADO CON RESPALDO TRANSVERSAL

De acuerdo con la Cancillería, la postulación de Valparaíso se sustenta en más de 70 años de experiencia de Chile acogiendo organismos internacionales, además de un robusto ecosistema científico y académico vinculado a las ciencias del mar.

Sobre este proceso, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo que "esta es para nosotros una política de Estado. Para el Gobierno de Chile es de alto interés alcanzar este reconocimiento y realizaremos todas las gestiones para lograr los apoyos necesarios".

Por su parte, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y el delegado presidencial, Manuel Millones, coincidieron en que existe un amplio respaldo regional a esta campaña diplomática, la cual se desplegará entre junio y diciembre y que, de prosperar, podría convertir a Valparaíso en la sede del primer organismo de la ONU de membresía universal establecido en América Latina.

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