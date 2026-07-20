Seremi de Energía confirma investigación a Chilquinta por cortes de luz en la V Región

Los prolongados cortes de suministro eléctrico que han dejado los sistemas frontales en la región de Valparaíso continúan generando preocupación entre las autoridades, especialmente por las miles de familias que permanecen varios días sin energía.

En ese contexto, el seremi de Energía, Celso Quezada, confirmó que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) investigará el desempeño de Chilquinta durante la emergencia, además de explicar las compensaciones que recibirán los clientes afectados y el plan de reposición comprometido por las empresas.

La autoridad regional señaló que "todos saben que el temporal que nos ha tocado vivir ha sido bastante duro, fuerte y crítico", indicando que "tuvimos en algún momento sobre 200.000 clientes que estaban sin suministro eléctrico", por lo que reconoció que "les entendemos a cada uno de ellos, ha sido muy duro para ellos, también para nosotros, el no poder otorgarles el servicio adecuadamente".

Asimismo, explicó que "según el último reporte, ya estamos del orden de los 50.000 clientes, que se reparten entre las empresas distribuidoras que están acá en la zona".

Respecto de las compensaciones, Quezada sostuvo que "hay que entender que el negocio de la distribución de energía eléctrica es regulado por la ley, por lo tanto, hay algunas compensaciones que son legales", precisando que "aquellos clientes que dejaron de utilizar o que no tuvieron la cobertura porque se cortó el suministro, les van a devolver al doble del valor el precio de la energía que no pudieron consumir".

En ese sentido, explicó que "esa es una compensación legal" y que "se reintegra en la próxima facturación de cada uno de los clientes, es un proceso automático".

En cuanto al trabajo desarrollado durante la emergencia, el seremi indicó que "hoy día tuvimos un Cogrid y lo convocamos con el delegado presidencial por la seriedad que revestía esto, para ver con las empresas distribuidoras cuál es el plan de salida".

Así, aseguró que "está quedando la menor cantidad de clientes, pero son los casos críticos, y no vamos a parar hasta que el último cliente de alguna de las empresas distribuidoras quede conectado". Además, remarcó que "esa ha sido la instrucción y el mandato del Presidente Kast, como así también de la ministra Ximena Rincón".

Sobre la fiscalización del actuar de las distribuidoras, Quezada confirmó que "hace dos días oficié a la SEC para que precisamente hiciera la investigación respecto de una de las empresas, en este caso Chilquinta, para ver si los recursos que se habían informado estaban precisamente en terreno".

Además, explicó que esta decisión surgió a partir de una inquietud planteada por autoridades comunales, ya que "es una de las inquietudes que nos planteó hoy día el alcalde de Olmué, que es totalmente entendible". No obstante, aclaró que "no se puede llevar a cabo en el acto, en el momento de la contingencia, pero tal cual lo estipula la normativa, terminada esta se hace un análisis del desempeño de las empresas distribuidoras y se aplican las sanciones y multas de cada legislación vigente".

Finalmente, la autoridad detalló que "Chilquinta Energía tiene el 80% aproximadamente de los clientes de la zona y es el caso más crítico", precisando que "hoy día, a la hora, tienen del orden de los 47.000 clientes pendientes de reposición, CGE tiene del orden de los 3.000". Sin embargo, destacó que "en este Cogrid, donde estuvieron presentes las empresas, hubo el compromiso de saldar por el lado de CGE a la totalidad de los clientes el día de hoy, incluyendo los APR".

Esto, mientras Quezada informó que "Chilquinta también va a dejar hoy día del orden de los 28.000 clientes que tenía comprometidos repuestos y lo más seguro es que el día de mañana puedan ya saldar lo que va quedando".

PURANOTICIA