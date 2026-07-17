Seremi de Desarrollo Social refuerza monitoreo de albergues en Valparaíso durante sistema frontal y recuerda uso del Fono Calle

La Seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso cuenta en la región con 17 albergues en funcionamiento, en coordinación con municipios y entidades privadas, entregando una cobertura de 350 camas diarias para personas en situación de calle.

Asimismo, los servicios asociados, como el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE) también cuentan con dispositivos donde residen personas mayores, como el caso del ELEAM, y niños de distintas edades, en el caso de las residencias, los cuales están al cuidado del Estado junto a la colaboración de fundaciones y organizaciones del mundo civil.

Tras el inicio de las precipitaciones asociadas al sistema frontal que afecta a nuestro país, el seremi Nicolás Cerda, en compañía de la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Pamela Reyes; la directora regional del SPE, Carolina López; y la coordinadora regional de Senama, Macarena Argaluza, realizaron un recorrido por algunos de los dispositivos.

Recorrieron sus instalaciones, conversaron con los profesionales a cargo de cada recinto y compartieron con los residentes de cada uno de los dispositivos visitados, en donde pudieron revisar el estado de funcionamiento y los desafíos que enfrentan diariamente.

"Hemos pasado por varios lugares, hemos ayudado en el ELEAM, hemos estado en albergues y queremos recordarles a las personas que pueden darnos el aviso si ven a personas en situación de calle al fono Calle 800 104 777 (opción 0), así podremos activar ayuda y llevar a estas personas a un albergue”, comentó el seremi.

Por su parte, la coordinadora regional de Senama, Macarena Argaluza, comentó que "visitamos el ELEAM de Playa Ancha para verificar que estuvieran en óptimas condiciones para todos sus residentes, y donde reparamos uno de sus generadores. También visitamos albergues en donde se encuentran personas mayores, por eso invitamos a cualquier persona mayor que se encuentre en situación de calle pueda buscar refugio en los albergues disponibles”.

Además del recorrido, la Seremi de Desarrollo Social despachó ayudas para las Oficinas Locales de la Niñez de la región, con kits para niños y adolescentes, los cuales serán repartidos por los propios equipos municipales con el objetivo de aportar a las familias que más lo necesiten durante este frente de mal tiempo.

PURANOTICIA