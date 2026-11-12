Senapred Valparaíso mantiene Alerta Amarilla por calor intenso en 13 comunas de la región

Dos alertas se mantienen vigentes en distintos sectores de la región de Valparaíso, por lo que desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reiteraron el llamado a la población a adoptar medidas de precaución frente al calor intenso y el riesgo de crecida del río Aconcagua.

El director regional de Senapred, Christian Cardemil, detalló que "mantenemos vigente una Alerta Amarilla por calor intenso y una Alerta Temprana Preventiva por crecida del río Aconcagua", precisando que ambas advertencias tienen coberturas territoriales diferentes.

En el caso de la Alerta Amarilla por calor intenso, esta comprende las provincias de San Felipe y Los Andes, además de las comunas de Petorca, Cabildo y La Ligua, totalizando 13 comunas.

Por su parte, la Alerta Temprana Preventiva asociada al río Aconcagua considera la provincia de San Felipe y las comunas de Los Andes y San Esteban.

Frente a estas condiciones, la autoridad regional insistió en la importancia de que las personas adopten conductas de protección para evitar complicaciones, especialmente durante las jornadas de altas temperaturas.

"Queremos hacer un llamado a la comunidad a la corresponsabilidad, a usar bloqueador solar y a mantenerse permanentemente hidratados", señaló Cardemil.

Asimismo, el director regional recalcó "la necesidad de mantener una conducta de autocuidado, evitando exponerse a situaciones de riesgo innecesariamente, poniendo especial atención en las personas más vulnerables, como enfermos crónicos, adultos mayores y menores de edad".

Finalmente, Senapred invitó a la comunidad a consultar la evolución de ambas alertas y mantenerse al tanto de las actualizaciones a través de su sitio web oficial, www.senapred.cl.

PURANOTICIA