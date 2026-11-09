Senapred Valparaíso advierte brechas de seguridad y plantea necesidad de normativa antitsunami tras estudio en Viña del Mar

Durante la entrevista con Puranoticia.cl enfocada en la gestión del riesgo y la seguridad costera, el director regional de Senapred en Valparaíso, Christian Cardemil, abordó el balance del reciente simulacro de evacuación, que movilizó a más de 328.000 personas en más de mil establecimientos educacionales de la región.

Sin embargo, uno de los principales temas de la conversación fue un estudio desarrollado por los investigadores chilenos Alejandra Gubler y Matías Carvajal, de la PUCV y Cigiden, publicado en la revista Seismological Research Letters y dado a conocer por Puranoticia.cl. La investigación analizó trayectorias mediante GPS y modelos de inundación en Viña del Mar, concluyendo que, si las personas tardan 12 minutos en iniciar la evacuación tras un sismo, apenas tres trayectorias habrían permitido llegar a una zona segura antes del arribo del agua.

Frente a este estrecho margen de tiempo, el director regional enfatizó que la autoevacuación inmediata debe ser una prioridad para quienes se encuentren en zonas de riesgo, especialmente cuando un movimiento telúrico presenta características que dificultan mantenerse en pie. "Lo primero que tuvo, como se han reiterado los llamados y las recomendaciones que hace Senapred, es que cuando uno siente o experimenta un sismo cuya intensidad le dificulta mantenerse de pie y uno vive dentro de zona de evacuación, la reacción inmediata es la auto evacuación, porque aquí los minutos son fundamentales y es parte de lo que corrobora el estudio", explicó Cardemil.

En cuanto a las alternativas de resguardo frente a las dificultades que implica desplazarse hacia zonas altas, particularmente en comunas como Viña del Mar, debido a la distancia y complejidad de su topografía, la autoridad abordó los desafíos que enfrenta la implementación de la evacuación vertical. Al respecto, Cardemil reconoció que esta modalidad aún no cuenta con una validación técnica generalizada en Chile, debido a la falta de normativas específicas que garanticen la resistencia de las edificaciones ante un tsunami. "Primero que todo, señalar que la evacuación que está técnicamente validada es la evacuación horizontal. Esto se debe a que la construcción en Chile no tiene una norma constructiva tsunami resistente, por lo tanto no hay una certeza (...) del comportamiento respecto de las edificaciones", detalló.

No obstante, Cardemil adelantó que existen mesas técnicas en coordinación con organismos especializados para establecer criterios que permitan definir las condiciones de construcción de futuras edificaciones destinadas a funcionar como refugios verticales. En ese sentido, explicó que para que una estructura pueda cumplir adecuadamente este propósito —considerando, generalmente, edificaciones de más de ocho pisos— es necesario evaluar distintas variables técnicas, entre ellas la ausencia de subterráneos, con el objetivo de evitar problemas asociados a la erosión y a la acumulación masiva de agua producto del impacto de las corrientes.

Finalmente, el director regional reiteró la importancia de fortalecer la cultura preventiva y promover el uso de herramientas públicas de planificación, disponibles gratuitamente a través de plataformas digitales, que permiten a las personas conocer anticipadamente las zonas de riesgo y las vías de evacuación. "Se puede acceder uno como cualquier archivo en pdf y eso también permite tener la información de manera adelantada, pero el llamado nuevamente es a la cultura preventiva que es el centro de esfuerzo de Senapred y de lograr la conciencia ciudadana de lograr conocer los lugares en el cual yo me encuentro y hacia dónde me desplazo respecto a las distintas amenazas", destacó el director regional.

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