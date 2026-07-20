Senapred reporta 650 personas aisladas en Petorca y La Ligua por sistema frontal

Los sucesivos sistemas frontales que han afectado a la región de Valparaíso durante los últimos días siguen dejando consecuencias en distintas comunas, especialmente en la provincia de Petorca, donde las intensas precipitaciones provocaron cortes de caminos, aumento del caudal de quebradas y dificultades de conectividad.

En ese escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que cerca de 650 personas permanecen aisladas, aunque descartó que enfrenten problemas de abastecimiento o de comunicación.

El director regional de Senapred en Valparaíso, Christian Cardemil, señaló que "tenemos comunidades aisladas hacia el sector de Petorca y La Ligua. El último número ajustado bordeaba las 650 personas", indicando que "están todos los esfuerzos, tanto de los municipios como de los equipos provinciales y sectoriales para poder remediar esta situación al breve plazo".

También explicó que "si bien es cierto, hay dificultades de accesibilidad, no están aisladas de comunicaciones ni está en riesgo el techo ni las comidas", razón por la cual enfatizó que "es una situación de permanente atención por parte del sistema".

Respecto al comportamiento de los cursos de agua tras las intensas lluvias registradas en la Quinta Región, Cardemil sostuvo que "los esteros son cuerpos de agua que han sido monitoreados permanentemente por la Dirección de Obras Hidráulicas", precisando que "no hay ningún indicio de que pueda reflejar o manifestar, por lo menos en el corto plazo, algún riesgo para la población".

En esa línea, indicó que "las etapas que vienen ahora son justamente las de preparación de todos los cuerpos de agua para potenciales nuevos sistemas frontales", con el objetivo de enfrentar de mejor manera eventuales eventos meteorológicos durante los próximos días.

En cuanto al pronóstico para las próximas jornadas, la autoridad explicó que "podemos esperar del orden de los 10 a 15 milímetros aún durante la tarde del día de hoy, y para mañana del orden de los 20 milímetros".

De igual forma, Cardemil subrayó que "posteriormente vamos a estar con días con inestabilidad posfrontal", detallando que "esto significa que vamos a estar experimentando chubascos aislados y no es esperable que esa situación varíe", por lo que manifestó que "los días que vienen por delante, para llamar a la tranquilidad, van a ser cada vez de menos precipitaciones", agregando finalmente que "es esperable que la tarde del día 23 tengamos algunas precipitaciones sólidas en Cordillera".

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