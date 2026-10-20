Senapred refuerza su llamado al autocuidado de cara al sistema frontal en Valparaíso: "No exponerse innecesariamente al riesgo"

Un llamado a actuar con responsabilidad y evitar exponerse innecesariamente a situaciones de peligro realizó en Puranoticia.cl el director regional de Senapred en Valparaíso, Christian Cardemil, ante el sistema frontal que afecta a la zona y que contempla precipitaciones, fuertes vientos y la posibilidad de tormentas eléctricas.

La autoridad enfatizó que, si bien los organismos de emergencia han trabajado anticipadamente para enfrentar las condiciones meteorológicas, la colaboración de la ciudadanía resulta fundamental para prevenir situaciones de riesgo y facilitar la respuesta ante eventuales emergencias.

"El primer llamado es a la corresponsabilidad, al autocuidado, a no exponerse innecesariamente, a seguir las recomendaciones y las instrucciones que da la autoridad", sostuvo Cardemil en conversación con «Puranoticia Matinal».

En esa línea, el director regional advirtió que los esfuerzos desplegados por las instituciones pueden verse dificultados cuando las personas no respetan las recomendaciones preventivas y se exponen a peligros que podrían evitarse.

"Nosotros como sistema, como Gobierno, como Estado, podemos hacer todos los esfuerzos pertinentes, pero si la gente no sigue recomendaciones básicas como no exponerse innecesariamente al riesgo y no exponerse a estos peligros, termina siendo bastante más difícil", señaló.

LLUVIAS CONCENTRADAS

Respecto de las condiciones meteorológicas previstas para la región de Valparaíso, Cardemil indicó que se esperan entre 25 y 35 milímetros de precipitaciones durante la jornada de este martes 20 y hasta la mañana del miércoles 21.

Sin embargo, explicó que la distribución de las lluvias será diferente entre las comunas del borde costero y aquellas ubicadas hacia el interior. Mientras en la costa las precipitaciones se registrarían durante un período cercano a las 24 horas, en los sectores interiores se espera que estén más concentradas.

De acuerdo con la información recopilada por los niveles comunales, entre las posibles afectaciones se encuentran remociones en masa, anegamientos y caída de árboles producto del viento, situaciones que también podrían generar interrupciones del suministro eléctrico.

A estos riesgos se suma la posibilidad de tormentas eléctricas acompañadas de granizos y fuertes vientos, según el aviso meteorológico mencionado por el director regional de Senapred.

"La Dirección Meteorológica de Chile en su Aviso Meteorológico por tormentas eléctricas, indica que estas pueden venir asociadas con granizo y con fuertes vientos", explicó.

COORDINACIÓN PREVENTIVA

Cardemil también destacó que la preparación frente al evento meteorológico comenzó con anticipación. Según recordó, Senapred declaró la Alerta Temprana Preventiva durante la semana pasada y, a lo largo del fin de semana, sesionaron todos los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) de la región.

Este trabajo permitió identificar puntos críticos en las distintas comunas que podrían verse afectados por el sistema frontal, además de gestionar recursos, desplegar equipos, establecer turnos y organizar labores de monitoreo.

El objetivo, explicó, es coordinar a los organismos que deben responder ante eventuales emergencias de acuerdo con la intensidad prevista de las amenazas.

Pese a esta preparación, el director regional insistió en que la prevención también depende de las decisiones de cada persona y de su disposición a seguir las instrucciones oficiales para reducir la exposición a situaciones peligrosas.

PURANOTICIA