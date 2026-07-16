Senapred ordena evacuar Población Argentina en Quilpué por riesgo de aluvión: Se activó mensajería SAE

Las intensas lluvias asociadas al sistema frontal que afecta a gran parte del país llevaron a Senapred a ordenar la evacuación preventiva del sector Población Argentina, en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso, debido al riesgo de aluvión.

Con el objetivo de reforzar el proceso de evacuación y facilitar el trabajo de los equipos desplegados en terreno, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), enviando mensajes a los teléfonos celulares de las personas que se encontraban en la zona.

La medida forma parte de las acciones preventivas implementadas por las autoridades frente al evento meteorológico que afecta al norte chico, la zona central y el sur del país, donde se mantienen monitoreos permanentes en sectores con mayor riesgo de emergencias.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las condiciones más complejas se esperan principalmente en zonas de precordillera y cordillera, donde podrían registrarse precipitaciones intensas en cortos períodos, además de acumulación de nieve y fuertes rachas de viento.

El Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) permite enviar mensajes masivos a los teléfonos móviles ubicados en un área determinada, entregando instrucciones directas a la población cuando existe una situación de riesgo que requiere una evacuación oportuna.

En este caso, la activación del sistema respondió al peligro de aluvión, una de las amenazas asociadas a las lluvias intensas, junto con posibles desbordes de ríos, inundaciones, remociones en masa, activación de quebradas y aumento del caudal de cursos de agua.

Desde Senapred reiteraron el llamado a la comunidad a evacuar inmediatamente al recibir un mensaje SAE, mantener la calma y seguir las indicaciones entregadas por los equipos de emergencia para resguardar la seguridad de las personas.

PURANOTICIA