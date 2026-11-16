Senapred mantiene la Alerta Roja por amenaza de desborde del río Aconcagua en Concón, Quintero, Quillota y Limache

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja por amenaza de desborde del río Aconcagua para las comunas de Concón, Quintero, Quillota y Limache debido a las condiciones registradas en las estaciones de monitoreo hidrométrico de la Dirección General de Aguas (DGA).

De acuerdo con los antecedentes entregados por el organismo técnico, la estación Río Aconcagua, en Puente Colmo, registró valores correspondientes al umbral rojo. Sin embargo, el informe advierte que el sensor instalado en ese punto presenta una falla, por lo que no es posible determinar con precisión el caudal del río, situación que incrementa las condiciones de riesgo asociadas al evento.

Ante este escenario, Senapred advirtió sobre la necesidad de reforzar el monitoreo y la vigilancia de los puntos críticos ubicados en las riberas del río, especialmente en sectores habitados y zonas donde un eventual desborde pueda comprometer la seguridad de las personas, la conectividad vial y el funcionamiento de servicios básicos.

Cabe hacer presente que la Alerta Roja fue declarada la noche de este domingo 15, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, y se mantendrá vigente desde este lunes 16 de noviembre y hasta que las condiciones así lo ameriten. Con esta medida, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia, considerando la extensión y severidad del evento.

En paralelo, Senapred informó que la Alerta Amarilla se mantendrá para las comunas de Los Andes y San Esteban. Con esta modificación, permanecerán alistados de manera escalonada los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del fenómeno, con el objetivo de evitar que aumente su extensión y severidad, y minimizar sus efectos sobre las personas, sus bienes y el medio ambiente.

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