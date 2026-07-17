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Senapred llama a evitar acercarse a la ribera del río Petorca en las comunas de Petorca y La Ligua por crecida

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Para reforzar el alertamiento preventivo, Senapred activó la mensajería SAE, que envía alertas masivas a los teléfonos móviles para avisar a la población sobre situaciones de peligro inminente y ordenar la evacuación de zonas de riesgo.

Senapred llama a evitar acercarse a la ribera del río Petorca en las comunas de Petorca y La Ligua por crecida
Viernes 17 de julio de 2026 18:29
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hizo un llamado a evitar acercarse a la ribera del río Petorca, en las comunas de Petorca y La Ligua, en la región de Valparaíso.

El organismo hizo esta advertencia durante la tarde de este viernes ante la "alerta de crecida".

Para reforzar el alertamiento preventivo, Senapred activó la mensajería SAE, que envía alertas masivas a los teléfonos móviles para avisar a la población sobre situaciones de peligro inminente y ordenar la evacuación de zonas de riesgo.

(Imagen referencial: Municipalidad de Petorca)

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