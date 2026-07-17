Hospital Van Buren confirma “filtraciones” en salas operacionales y de hospitalización por efectos del sistema frontal

Las intensas precipitaciones que han afectado a la región de Valparaíso también han generado complicaciones en el Hospital Carlos Van Buren, recinto que presenta anegamientos en algunos sectores y cuya situación está siendo evaluada por las autoridades para determinar si será necesario restringir la atención.

Así lo informó el director regional de Senapred, Christian Cardemil, quien explicó que, pese a las diversas emergencias registradas, "hay afectaciones de diversa magnitud. Todas son afectaciones que son controladas y subsanadas, que no impiden por ahora el normal funcionamiento de los servicios de primera urgencia".

No obstante, precisó que "el Hospital Van Buren tiene algunas anegaciones que están justamente bajo evaluación para determinar qué lugares deberían quedar segregados de atención, pero eso está justamente en desarrollo y oportunamente la autoridad de Salud va a entregar esa información".

Respecto de las personas afectadas por el sistema frontal, la autoridad informó que "tenemos cuatro lesionados que dicen relación con el sistema frontal".

En ese sentido, hay una persona que sufrió una lesión en el sector de Laguna Verde producto de la caída de una techumbre; otra persona en San Felipe por trabajos en altura; y otro en la comuna de Algarrobo, específicamente un trabajador de Gestión de Riesgo de la Municipalidad, quien sufrió una lesión realizando unas obras de mitigación.

Consultado por el pronóstico que advierte la posible llegada de nuevos sistemas frontales durante los próximos días, Cardemil explicó que "la Dirección Meteorológica de Chile desarrolla pronósticos a cinco días y, en este sentido, lo que se ha planteado es que producto de las condiciones de altas presiones en el Pacífico, hay una probabilidad de que sistemas frontales que se encuentran más hacia el oeste sean dirigidos hacia la zona centro-norte del país".

De igual forma, indicó que "tenemos que ir adelantándonos a eso con la premura y antelación suficiente para poder tomar decisiones que sean coherentes con la evaluación que se va teniendo de la amenaza".

Mientras continúan las labores de monitoreo y respuesta frente a la emergencia, Senapred mantiene coordinación con los distintos organismos públicos para evaluar la evolución de las afectaciones y adoptar las medidas que sean necesarias en caso de que las condiciones meteorológicas vuelvan a intensificarse durante los próximos días.

En relación con esta situación, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio dio a conocer que el establecimiento ha presentado algunas filtraciones en salas de hospitalización y áreas operacionales, las que han sido contenidas por los equipos del hospital.

“Las áreas críticas y de urgencia se mantienen plenamente operativas y la continuidad de la atención se encuentra garantizada. Como medida preventiva, se han readecuado algunos espacios y trasladado pacientes dentro del mismo establecimiento para evitar su exposición a las filtraciones”, sostuvo Andrés Schuller, jefe del Departamento de Emergencias y Desastres del SSVSA.

De igual forma, indicó que no se han efectuado evacuaciones de pacientes hacia otros centros asistenciales por esta causa. Los traslados realizados al Hospital Eduardo Pereira corresponden al funcionamiento habitual de la red y obedecen exclusivamente a criterios clínicos.

“La situación permanece bajo monitoreo del Cogrid del Hospital Carlos Van Buren y de la Dirección del SSVSA, que se mantiene disponible para gestionar los apoyos necesarios en coordinación con la red asistencial y el Ministerio de Salud”, sentenció el directivo.

PURANOTICIA