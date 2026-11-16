Senapred cancela Alerta Roja por amenaza de desborde del río Aconcagua en cuatro comunas de la región de Valparaíso

La disminución del caudal del río Aconcagua permitió que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) cancelara la Alerta Roja por amenaza de desborde que se mantenía vigente para Concón, Quintero, Quillota y Limache.

La medida había sido decretada la noche del domingo 15 de noviembre, luego que la estación hidrométrica de Puente Colmo registrara valores correspondientes al umbral rojo, en medio de una emergencia marcada también por una falla en el sensor que impedía determinar con precisión el caudal del afluente.

Los antecedentes proporcionados por la Dirección General de Aguas (DGA) a Senapred Valparaíso muestran que la estación fluviométrica "Río Aconcagua en Puente Colmo" presenta una tendencia sostenida a la baja durante las últimas horas.

El organismo técnico informó que el río Aconcagua registra actualmente un caudal de 220,04 metros cúbicos por segundo, cifra que se encuentra dentro del umbral de Alerta Amarilla establecido para esa estación.

En consideración a esta evolución y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, se resolvió cancelar la Alerta Roja por amenaza de desborde en las cuatro comunas, que se había mantenido vigente desde el 15 de noviembre.

De esta manera, la emergencia pasa a un escenario de menor riesgo, luego de que el comportamiento del río mostrara una disminución sostenida en sus registros durante las últimas horas.

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