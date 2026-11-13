Senapred amplía Alerta Temprana Preventiva por crecida de ríos en la Quinta Región: caudal del Aconcagua llegó a 177 m³/s

Un aumento significativo de los caudales en distintos ríos y quebradas de la región de Valparaíso llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a ampliar la cobertura de la Alerta Temprana Preventiva por crecida, vigente desde el miércoles 11 de noviembre.

La modificación considera a la provincia de San Felipe y las comunas de Concón, Quintero, Quillota y Limache, en atención a los antecedentes hidrológicos recopilados por la Dirección General de Aguas (DGA) y las observaciones realizadas en terreno.

Uno de los registros más relevantes corresponde a la estación "Aconcagua en Chacabuquito", donde el caudal llegó a 177,850 metros cúbicos por segundo a las 20:54 horas del jueves. El incremento se enmarca en una serie de variaciones importantes registradas entre el 5 y el 12 de noviembre en diferentes estaciones de la cuenca del río Aconcagua.

De acuerdo con la información de la DGA, también se encuentran en umbral azul las estaciones Río Aconcagua en río Blanco, río Putaendo en Resguardo Los Patos y río Aconcagua en Puente Colmo.

A estos antecedentes se suman observaciones en terreno que advierten aumentos de caudal y nivel en los ríos Juncal, Juncalillo, Colorado, Riecillos y Blanco, además de la activación persistente de distintas quebradas entre los sectores de río Blanco y Portillo.

Otro elemento bajo seguimiento es la inhabilitación del canal de Colbún que abastece a la central Los Quilos. Esta situación requiere monitorear sus posibles efectos sobre la distribución de los caudales del río Colorado y los aportes que realiza al río Aconcagua.

En paralelo, los registros de altura de nieve muestran una disminución del espesor en estaciones de alta montaña. Uno de los casos destacados es Portillo, donde la medición bajó de 209 a 169 centímetros entre el 5 y el 11 de noviembre. Sin embargo, Senapred precisó que este antecedente no permite determinar cuánto ha contribuido esa disminución a los caudales registrados.

El organismo advirtió que existe la posibilidad de que continúen los incrementos de caudal y se produzcan desbordes puntuales. Por esta razón, consideró necesario reforzar la vigilancia preventiva de los cauces, riberas, sectores habitados e infraestructura ubicada en zonas susceptibles de resultar afectadas.

La alerta, coordinada con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, se mantendrá vigente hasta que las condiciones así lo ameriten. Su objetivo es fortalecer el monitoreo de las condiciones de riesgo y las vulnerabilidades asociadas, además de mantener coordinado y preparado al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) para actuar oportunamente frente a eventuales emergencias.

PURANOTICIA