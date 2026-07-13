Senapred amplía Alerta Temprana Preventiva en Valparaíso por sistema frontal que dejará intensas lluvias y fuertes vientos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, modificó la cobertura de la Alerta Temprana Preventiva a nivel regional debido a los distintos eventos meteorológicos pronosticados para los próximos días por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

La decisión se adoptó tras la emisión de seis avisos meteorológicos que advierten precipitaciones, fuertes vientos y nevadas en distintos sectores de la región entre este martes 14 y el viernes 17 de julio.

De acuerdo con el pronóstico, el archipiélago Juan Fernández registrará precipitaciones normales a moderadas entre el martes y el miércoles, además de vientos de entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

En tanto, para el litoral, la cordillera de la costa, la precordillera, los valles precordilleranos y la cordillera se esperan vientos de entre 25 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h entre el martes y el jueves. En la cordillera, además, se prevén rachas de hasta 70 km/h.

La DMC también anticipa precipitaciones normales a moderadas entre el jueves 16 y el viernes 17 de julio en el litoral, la cordillera de la costa, la precordillera y los valles precordilleranos. En el litoral se esperan acumulados de entre 25 y 35 milímetros el jueves y entre 20 y 30 milímetros el viernes.

Respecto de la cordillera, el organismo pronosticó nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventisca entre el jueves y el viernes. Los montos estimados alcanzan entre 70 y 90 centímetros de nieve para el jueves y entre 40 y 60 centímetros para el viernes, mientras que la isoterma cero oscilará entre los 2.600 y 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Senapred explicó que la modificación de la Alerta Temprana Preventiva implica reforzar el monitoreo de las condiciones de riesgo y coordinar la activación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), con el objetivo de responder oportunamente ante eventuales situaciones de emergencia derivadas de este evento meteorológico.

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