Senapred activa alerta SAE por crecida del río Aconcagua y llama a evitar acercarse a su ribera en el sector La Isla de Concón

En medio de las intensas precipitaciones que continúan afectando a la región de Valparaíso, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó una alerta preventiva en Concón por aumento del caudal del río Aconcagua.

A través de sus canales oficiales, el organismo hizo un llamado a evitar acercarse a la ribera del río Aconcagua, específicamente en el sector La Isla, ante la alerta de crecida que mantiene bajo monitoreo a las autoridades.

Para reforzar el aviso preventivo, Senapred activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), enviando mensajes a los teléfonos celulares de la población con el objetivo de advertir sobre el riesgo y evitar que las personas se expongan a una eventual emergencia.

Esta nueva alerta se suma a las medidas preventivas adoptadas durante la jornada en distintos puntos de la región de Valparaíso, donde el sistema frontal ha provocado evacuaciones preventivas, desbordes de esteros y un monitoreo permanente de ríos y cauces debido a la intensidad de las lluvias.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las instrucciones de los organismos de emergencia, mantenerse informados a través de los canales oficiales y no acercarse a sectores cercanos a cauces que presenten riesgo de desborde mientras continúan las precipitaciones.

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