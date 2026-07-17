Senapred activa Alerta SAE en Viña del Mar por crecida del estero Marga Marga: llama a evitar transitar por sector de la ribera

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hizo un llamado a evitar el sector de la ribera del estero Marga Marga de Viña del Mar.

El organismo dio este aviso durante la tarde de este viernes debido a una "alerta de crecida".

Para reforzar el alertamiento preventivo, Senapred activó la mensajería SAE, que envía alertas masivas a los teléfonos móviles para avisar a la población sobre situaciones de peligro inminente y ordenar la evacuación de zonas de riesgo.

"¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida #SENAPRED hace un llamado a evitar sector de la ribera del Estero Marga Marga en la comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso. Para reforzar el alertamiento preventivo #SENAPRED activó mensajería #SAE", escribió la entidad en redes sociales.

Cabe señalar que Carabineros ha reportado más de medio centenar de emergencias y tres lesionados por operativos asociados al sistema frontal en la región de Valparaíso.

Respecto de las emergencias registradas durante las últimas horas, la jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, informó que que "hemos tenido más de 54 llamados que han generado procedimientos policiales en la zona de Valparaíso", precisando que hay tres reportes de lesionados, con uno muy importante que se registró en la comuna de Algarrobo, donde una persona cayó al interior de un socavón, resultando con lesiones catalogadas como leves.

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