Senadores estallan por ausencia de autoridades del Minsal en sesión clave sobre crisis y futuro del Hospital Van Buren de Valparaíso

Una fuerte molestia manifestaron los integrantes de la Comisión de Salud del Senado luego que la ministra de Salud, May Chomali, y los subsecretarios de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y de Redes Asistenciales, Julio Montt, no asistieran a la sesión realizada este martes 2 de junio en el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, instancia convocada para conocer la realidad financiera y laboral del recinto asistencial porteño, además de abordar los avances del proyecto de ampliación del mismo.

La jornada también estuvo marcada por problemas técnicos que dificultaron el desarrollo de la sesión, situación que generó críticas de parlamentarios, dirigentes gremiales y representantes del mundo médico. A ello se sumó la ausencia de autoridades políticas del nivel central y regional, ya que, según se indicó durante la actividad, tampoco participó el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, y de la seremi de Salud, Mariol Luan, quienes no respondieron a la invitación.

Frente a este escenario, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, senador Juan Luis Castro (PS), señaló que "no ha comparecido la primera autoridad de la cartera, la señora Ministra de Salud, ni tampoco ninguno de los Subsecretarios, cosa que no es habitual ni es procedente frente a una situación como ésta. Dada la expectativa que esto ha generado es que hemos acordado unánimamente expresar una nota de protesta ante la máxima autoridad frente a la grave acción de no contar con quien debe tomar las decisiones sanitarias".

"No puede ser que en una instancia de un poder del Estado tan relevante como una sesión en terreno, en el hospital más vulnerable, más conflictuado y más abandonado producto de la desidia de autoridades (...) no tengan la consideración de estar presentes en un momento como éste", complementó el legislador.

Por su parte, la senadora Karol Cariola (PC) lamentó las dificultades que enfrentó la instancia y señaló que "lamentamos que el hospital no haya sido capaz ni siquiera de sostener una sesión. Se cayó el internet varias veces. No había audio para poder entregarle a las personas que estaban siendo parte de la sesión en la sala del lado. Se nos encerró en una sala chica. Yo lamento mucho la falta de voluntad y la falta de disposición que vimos porque venir al Van Buren para nosotros era un objetivo, en función de mejorar las condiciones de este hospital".

Asimismo, la representante de la V Región indicó que "lamento que no hayamos podido realizar la sesión como esperábamos, pero agradezco la voluntad y la disposición de las autoridades (...). Lo lamento, no por la sesión en particular, sino que lo lamento por la gente de Valparaíso que lleva años esperando que este hospital sea abordado y que alguien se preocupe. Cuando nos hemos preocupado, estamos aquí y no podemos sesionar. La verdad es que es una decepción tremenda que ninguna autoridad política del Ministerio de Salud haya decidido hacerse presente".

Quien también asistió a la instancia fue el gobernador regional Rodrigo Mundaca, quien expresó que "es una mala noticia lo ocurrido. Estuvimos más de una hora esperando que la sesión pudiera sesionar. Hubo problemas técnicos de conexión, se caía el Zoom, se caía el internet, no había audio, estaban los dirigentes en una sala contigua tratando de escuchar lo que ahí se estaba debatiendo y la verdad es que eso nunca pudo funcionar. Y considero lamentable esta situación".

De igual forma, sostuvo que "también es lamentable que no hayan estado las autoridades del Gobierno central. Es lamentable que no haya estado la Ministra y es lamentable que no haya estado el Subsecretario para discutir un tema tan importante como es la continuidad del funcionamiento del Hospital Carlos Van Buren. Todavía tenemos mucha incertidumbre porque no hubo ningún anuncio presidencial en materia hospitalaria para nuestra región, para que el Hospital Carlos Van Buren pueda seguir funcionando, pueda seguir operativamente funcionando, particularmente sus pabellones quirúrgicos. Así que lo encuentro lamentable".

La preocupación por el estado actual del recinto también fue compartida por el presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, Dr. Luis Ignacio de la Torre, quien expuso que "uno esperaría que el Gobierno, frente a esta situación de abandono, nos entregue hechos concretos. Y un hecho concreto es la compra del terreno, el cual hace más de tres años una comisión estableció que era el espacio natural para el crecimiento. El Ejecutivo es el que tiene la iniciativa presupuestaria, por lo tanto, quién mejor que ellos para rectificar este abandono de los últimos 40 años".

En la misma línea, el dirigente de la Fenats Histórica del Hospital Van Buren, Eduardo Ojeda, subrayó que el establecimiento "tiene una deuda histórica de $13.000 millones y sigue endeudándose. Tenemos plata para llegar hasta septiembre, pero aquí hay una cosa importante que quiero recalcar: es sumamente importante el hospital nuevo y comprar los terrenos, pero eso es para 10 años más. Nosotros tenemos que mantenernos funcionando ahora. Necesitamos los recursos para seguir funcionando. Estoy de acuerdo que hay que comprar los terrenos y tiene que haber un hospital nuevo para Valparaíso –al igual que en la Tercera y Cuarta Región–, pero en estos momentos este viejo hospital tiene que seguir funcionando".

Por su parte, Raúl Delgadillo, dirigente de la Fenats Unitaria de la Quinta Región, comentó que "le acabo de consultar al director, el Dr. Simón Rojas, y me dijo que ayer habían hecho la última prueba de sonido e internet, y que todo había salido bien, pero –según sus propias palabras– algo extraño pasó que todo se cayó, todo no sirvió y todo no funcionó. Entonces, está claro que algo pasó internamente dentro del hospital. Sabemos que de repente hay representantes del Gobierno, quizás puede ser de algún tipo para que esto fracasara".

Tras el desarrollo de la sesión, la Comisión de Salud del Senado, junto a emitir una nota de protesta dirigida a la Ministra de Salud, se solicitó formalmente su presencia para el próximo martes 9 de junio, a las 9:30 horas, en la sala de sesiones del Senado, oportunidad en que los parlamentarios esperan obtener respuestas respecto del proyecto del nuevo Hospital Van Buren, la situación financiera del establecimiento y el clima organizacional que enfrenta actualmente el recinto asistencial porteño.

PURANOTICIA