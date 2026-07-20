Senadora Cariola solicita al Gobierno declarar Estado de Catástrofe en la provincia de Petorca por sistema frontal

La senadora por la región de Valparaíso, Karol Cariola, solicitó al Gobierno declarar Estado de Catástrofe en la provincia de Petorca, ante la grave situación que enfrentan las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca tras el sistema frontal, con familias que permanecen aisladas y prolongados cortes de electricidad que han afectado también el suministro de agua potable y las telecomunicaciones.

La parlamentaria respaldó el llamado realizado por alcaldes y vecinos de la provincia, quienes han advertido que las capacidades municipales comienzan a verse sobrepasadas y que se requieren mayores recursos y herramientas para responder a la emergencia, especialmente en las localidades rurales.

“Hoy es fundamental y urgente que se declare Estado de Catástrofe en la provincia de Petorca. Hemos recibido llamados desde La Ligua, Petorca y distintos sectores donde todavía hay familias aisladas y sin servicios básicos. Los municipios han hecho un esfuerzo enorme, pero necesitan que el Gobierno entregue rápidamente los recursos y las herramientas necesarias para enfrentar esta emergencia”, afirmó.

Cariola señaló que el sistema frontal ha provocado graves consecuencias en distintos puntos de la región de Valparaíso, entre ellas socavones, anegamientos, evacuaciones, daños en viviendas y cortes masivos de electricidad.

“Los temporales de los últimos días han afectado duramente a las familias de nuestra región. Hemos visto socavones, sectores anegados, familias que han debido trasladarse a albergues y cortes de luz que se han extendido por más de 48 horas. Nuestra región vuelve a enfrentar una emergencia y la respuesta del Estado debe estar a la altura”, sostuvo.

La senadora agregó que también es necesario avanzar en una mejor regulación territorial, ante los riesgos que representa la construcción en lugares no aptos o expuestos a desastres, como ocurre en las zonas de dunas de Viña del Mar y Concón. A la compleja situación de conectividad se suman los prolongados cortes de electricidad, que de acuerdo a lo informado por la SEC continuan afectando a más de 50 mil familias de la región y han generado consecuencias particularmente graves en sectores rurales. La falta de energía ha impedido el funcionamiento de antenas de telecomunicaciones y de sistemas de Agua Potable Rural, cuyas bombas dependen del suministro eléctrico.

En ese contexto, Cariola cuestionó la demora de las empresas distribuidoras en reponer el servicio y afirmó que no existió una preparación adecuada, pese a que el sistema frontal había sido anunciado.

“Las empresas eléctricas deben asumir su responsabilidad. Esta emergencia estaba advertida y, aun así, no estuvieron suficientemente preparadas para enfrentarla. Hay familias que llevan más de 48 horas sin electricidad y la reposición del servicio se ha demorado mucho más de lo razonable”, cuestionó.

Finalmente, advirtió que la interrupción prolongada del suministro provoca pérdidas económicas que no pueden ser ignoradas. “Esto no solamente altera la vida cotidiana. También significa la pérdida de alimentos, medicamentos y otros productos que necesitan refrigeración. Son daños económicos concretos para las familias y hasta ahora nadie les ha garantizado cómo serán compensados o resguardados”, concluyó.

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