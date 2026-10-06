Senador Squella responde a críticas por "voltereta" tras cuestionar la politización de muertes de carabineros y exigir renuncias

Una avalancha de críticas recibió el senador por la región de Valparaíso y presidente nacional del Partido Republicano, Arturo Squella, tras unas declaraciones relacionadas con el asesinato del sargento segundo de Carabineros, Jaime Urrea, en Quilleco.

"No hay que politizar la muerte” de un funcionario policial, señaló a radio ADN el legislador por la Quinta Región, quien también dijo no recordar que durante la administración de Gabriel Boric su sector haya pedido renuncias de autoridades gubernamentales a raíz de la muerte de algún efectivo de Carabineros.

“Yo no tengo recuerdos de que alguien pida la cabeza de alguien porque murió un carabinero, no. Yo lo trató de separar de la muerte, para que nadie piense que uno le echa la culpa a alguien. No le estoy echando a culpa a quienes tiene una mirada distinta de cómo combatir la delincuencia, de que muera un carabinero", indicó Squella.

Estos dichos generaron inmediatas repercusiones, pues desde las redes sociales y desde la oposición sacaron a colación justamente algunas declaraciones que él mismo dio hace algunos años, donde exigía renuncias y responsabilidades por hechos como el triple homicidio de funcionarios de la policía uniformada en la comuna de Cañete.

"Exigimos la renuncia de la ministra Tohá y de los subsecretarios a cargo de las materias de seguridad pública, por su incapacidad", indicó Squella en abril de 2024.

Uno de los primeros en criticar al senador por Valparaíso fue el diputado Gonzalo Winter (FA), quien señaló en X que "sin exagerar, la politización de la muerte de carabineros, la exigencia de renuncias tras cada fallecimiento y la instalación de la idea de que cada víctima de la delincuencia, y cada carabinero muerto en servicio, era responsabilidad directa del Gobierno y del Presidente, fueron parte central de la estrategia opositora de José Antonio Kast durante el gobierno anterior".

A ello, el parlamentario frenteamplista agregó que "es impresionante que hoy puedan decir exactamente lo contrario sin que eso provoque siquiera un escándalo".

Quien también se sumó a las críticas fue la senadora Beatriz Sánchez (FA), quien pidió en sus redes sociales "pasas para la memoria para el senador Arturo Squella". Además, publicó un recorte de prensa de 2024 donde el entonces candidato José Antonio Kast pedía a Boric que destituyera a su equipo de seguridad tras lo ocurrido en Cañete: “¿Cambia cuándo se es Gobierno, no?", expresó la periodista de profesión.

Fue tal la cantidad de críticas recibidas, que a Squella no le quedó otra que aclarar sus dichos. Usando la red social X, le pidió a Sánchez que "no se confunda", para luego explicar que "se pedía la destitución por la incompetencia de la ministra y su equipo. Se pedía la destitución porque las autoridades de ese entonces, poco antes de asumir sus cargos, fomentaban el odio contra nuestras policías, los perseguían judicialmente por hacer su trabajo... y lo siguen haciendo".

Finalmente expuso que “hoy los carabineros saben que cuentan con el máximo respaldo del gobierno y lo valoran profundamente" y que "seguiremos avanzando en proteger a nuestras policías pese a que la izquierda que usted representa, hace todo lo posible por restarle atribuciones y debilitar a la institución”.

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