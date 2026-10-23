Semáforo inteligente para ambulancias y obras en calle El Abanderado resolverían problemas de acceso al nuevo Hospital Marga Marga

Los problemas de conectividad del Hospital Provincial Marga Marga han sido motivo de cuestionamientos durante largos años, incluso antes de que el recinto comenzara a prepararse para recibir a sus primeros pacientes. La suficiencia de las vías de acceso, el desplazamiento de ambulancias y la conexión con el Troncal Sur han estado entre las principales preocupaciones planteadas, ante la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para la puesta en marcha del moderno establecimiento de salud.

En ese contexto, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso anunció el inicio de obras por $535.809.335 en la intersección de Av. Marga Marga con calle El Abanderado, en Villa Alemana. Eso sí, la intervención tendrá un plazo de ejecución de 224 días corridos y considera mejoras viales junto con un sistema de semaforización destinado a facilitar el ingreso de vehículos de emergencia al recinto hospitalario.

Cabe recordar que esta intervención responde a uno de los puntos que ha concentrado las críticas del alcalde Nelson Estay, quien ha cuestionado en más de alguna ocasión las condiciones de acceso al nuevo Hospital Provincial Marga Marga, advirtiendo incluso que si no se llevaban a cabo estos trabajos era muy difícil que el recinto pudiera atender.

Posteriormente, el jefe comunal insistió en la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura vial del sector. Entre las propuestas impulsadas desde el Municipio de Villa Alemana figuraban el ensanchamiento de calle El Abanderado y una conexión con el Troncal Sur mediante una caletera, todo esto con el propósito de facilitar los desplazamientos hacia el establecimiento, particularmente desde Quilpué.

SEMAFORIZACIÓN

De acuerdo con lo informado por el Serviu, el proyecto contempla pavimentación de calzada, demarcación vial, instalación de señalética y construcción de muros de contención. A ello se sumará un sistema de semaforización denominado «Hurry Call», que permitirá detectar el paso de ambulancias mediante cámaras instaladas en puntos estratégicos y un sistema de llamada de emergencia.

El director regional del Serviu, Víctor Reinoso Valdés, destacó la importancia de estos trabajos para la futura operación del establecimiento, señalando que "con estas faenas de normalización de la intersección de avenida Marga Marga con calle El Abanderado, cumplen un rol fundamental en la apertura del nuevo hospital, ya que considera un moderno sistema de semaforización".

Asimismo, resaltó que "mediante cámaras instaladas en puntos clave y el sistema de llamada de emergencia, se detectará el paso de las ambulancias y se facilitará su ingreso al recinto. Este sería el primer sistema operativo en toda la región".

SIN DESVÍOS VEHICULARES

Desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso se destacó la relevancia de contar con infraestructura que permita un acceso adecuado a los servicios públicos, especialmente considerando el aporte que el Hospital Provincial Marga Marga.

"Desde el punto de vista urbano, es altamente relevante dotar a las ciudades de infraestructura que permita un correcto acceso a los servicios. En este caso a los que ofrecerá el hospital de Marga Marga a toda la provincia para mejorar la red pública de salud", comenzó señalando la autoridad regional del Minvu.

También indicó que "por eso, con estas obras vamos a poder incrementar la oferta laboral local, que nos ha encomendado el Presidente en el Plan Chile Despega y también contribuir para que este esperando centro asistencia entre en operaciones con todas las condiciones que se requieren para un buen funcionamiento".

Respecto de las condiciones en que se desarrollarán los trabajos, Ruiz informó que "este proyecto no contempla desvíos por el momento, y se trabajará en media calzada para mantener el flujo vehicular".

El inicio de estas obras se produce mientras el hospital avanza hacia su puesta en funcionamiento progresiva. La intervención permitirá mejorar la intersección de acceso y sumar un mecanismo para facilitar el paso de ambulancias, en medio de las demandas por una solución vial que responda a las necesidades de conectividad de un establecimiento destinado a atender a la población de la provincia de Marga Marga.

PURANOTICIA