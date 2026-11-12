Seis sectores de Quilpué quedarán sin luz durante ocho horas por trabajos de Chilquinta: conozca zonas y horarios

Con el objetivo de reforzar la seguridad de la red eléctrica, Chilquinta realizará durante la noche de este viernes 13 de noviembre una intervención de gran envergadura en distintos sectores de Quilpué.

Los trabajos, coordinados con la Municipalidad, consideran labores de manejo de vegetación en aproximadamente 100 árboles, además de la renovación de infraestructura eléctrica crítica, incluyendo el reemplazo de crucetas y postes.

Debido a la magnitud de las faenas y a la necesidad de trabajar de manera segura sobre la red eléctrica, se realizará una desconexión programada entre las 22:00 horas del viernes 13 y las 06:00 horas del sábado 14 de noviembre.

La intervención contempla el despliegue de equipos especializados de Chilquinta y del municipio, incluyendo cuadrillas de mantenimiento, manejo de vegetación, camiones hidro-elevadores y equipos destinados al retiro de los residuos vegetales generados durante las labores.

SECTORES AFECTADOS

• Avenida Blanco Encalada, entre Peyronet y David Cortés.

• Calle Peyronet, entre avenida Blanco Encalada y Bilbao.

• Calle San Martín, entre avenida Los Carrera y Galleguillos.

• Calle Lautaro, entre avenida Blanco Encalada y Galleguillos.

• Calle Manuel Antonio Matta, entre avenida Blanco Encalada y Galleguillos.

• Calle Araya, entre avenida Ramón Freire y avenida Blanco Encalada.

Además, debido a las características de las faenas y al despliegue de maquinaria y equipos de trabajo, se contempla la gestión de eventuales cierres o restricciones de tránsito en algunos puntos del sector intervenido. Estas medidas serán coordinadas con la Municipalidad de Quilpué y se aplicarán de acuerdo con las necesidades de seguridad de cada trabajo.

De igual forma, la compañía recomienda a los vecinos y conductores que transiten por el sector durante la noche del viernes considerar posibles desvíos o restricciones y respetar las indicaciones de los equipos en terreno.

Además, explicaron que la vegetación cercana a las redes eléctricas constituye una de las principales causas de interrupciones del suministro, especialmente cuando ramas o árboles entran en contacto con las instalaciones. Por ello, este tipo de intervenciones busca prevenir futuras interrupciones, mantener despejada la red y reforzar la continuidad y seguridad del servicio para los vecinos.

“Sabemos que estos trabajos pueden generar molestias, pero detrás de esta intervención hay un beneficio muy concreto para nuestros vecinos: contar con una red más segura y confiable. Estamos haciendo este esfuerzo ahora para prevenir problemas a futuro y evitar interrupciones que terminan afectando el día a día de las familias, los comercios y toda la comunidad de Quilpué”, señaló Rodrigo Canihuante, jefe de Mantenimiento Marga Marga de Chilquinta Distribución.

PURANOTICIA