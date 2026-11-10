Seis delincuentes protagonizaron alunizaje para robar casa de cambios en Valparaíso: escaparon tras activarse alarma de humo

Un grupo de seis delincuentes ingresó a dependencias de la casa de cambios World Xchange, ubicada en la comuna de Valparaíso, con el objetivo de robar dinero.

No obstante, la alarma del inmueble se activó y obligó a los antisociales a darse rápidamente a la fuga en los dos automóviles en los cuales llegaron.

Cabe hacer presente que, además del fuerte ruido, la alarma generó humo hacia las instalaciones, lo que alertó también al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

El hecho se registró durante horas de la madrugada de este martes 10 de noviembre en el establecimiento ubicado en la calle Cochrane, en el plan porteño.

Tras lo ocurrido, personal de Carabineros llegó al sitio del suceso, para luego entregarle la investigación a detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI.

Precisamente el subprefecto Julio Máspero, jefe de la BIRO de Valparaíso, informó que "a solicitud del Ministerio Público, detectives de esta brigada especializada se hicieron cargo de las primeras diligencias por el delito de robo en lugar no habitado, hecho que afecta a una casa de cambios ubicada en calle Cochrane".

Asimismo, sostuvo que "una vez posicionados en el sitio del suceso, los detectives lograron establecer la dinámica de los hechos, observando que llegan dos vehículos con seis sujetos y que por medio del alunizaje ingresan a dependencias de esta casa de cambios, logrando revisarlas y sustraer una cantidad indeterminada de dinero".

También expuso que "mientras los delincuentes realizaban su cometido al interior del recinto, "se activa una alarma de humo, que provoca la huída de los sujetos".

"En estos momentos se está estableciendo y acreditando el monto total de lo sustraído y, además, se realizan diligencias para dar con los autores del ilícito", sentenció.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA