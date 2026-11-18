La cercanía entre casas y superficies con vegetación representa uno de los principales desafíos para la prevención de incendios forestales en la región de Valparaíso. En ese contexto, un estudio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) identificó seis comunas de la zona entre las 64 del país que cuentan con más de mil hectáreas de superficie expuesta a un riesgo muy alto de estos siniestros, antecedente que servirá de base para implementar nuevas medidas de prevención y planificación territorial.

Los resultados forman parte del Plan de Prevención de Incendios Minvu 2026-2027, presentado por la cartera con el objetivo de incorporar por primera vez las Zonas de Riesgo de Interfaz Urbano-Rural (ZRI) en instrumentos de planificación territorial, como los planes reguladores comunales e intercomunales de nuestro país.

De acuerdo con el levantamiento de la Secretaría de Estado, la comuna de Valparaíso encabeza la exposición regional y ocupa el sexto lugar a nivel nacional, con 7.206,8 hectáreas clasificadas en riesgo muy alto. Le siguen Viña del Mar, en el puesto 27 nacional, con 2.678,4 hectáreas; San Antonio, en el lugar 33, con 2.220,4 hectáreas; Limache, en el puesto 36, con 2.130,5 hectáreas; Quilpué, en el lugar 40, con 1.854,3 hectáreas; y Villa Alemana, en el puesto 53, con 1.209,3 hectáreas.

El estudio también identifica un cordón de interfaz crítico que bordea la conurbación del Gran Valparaíso, incluyendo a la Ciudad Puerto, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón, además de sectores del litoral sur y del interior de la región, como las comunas de San Antonio, Cartagena, El Tabo, Limache y La Calera.

FRANJAS DE PROTECCIÓN

Una de las principales medidas del plan consiste en delimitar franjas críticas de 250 metros en los puntos donde las áreas urbanas entran en contacto con superficies forestales o vegetales. La propuesta contempla que estos espacios se mantengan libres de material combustible, con desmalezamiento, despeje y manejo de vegetación.

La iniciativa considera que las intervenciones se realicen en terrenos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) cuando corresponda, mientras que, en el caso de propiedades privadas, se instruirá a sus dueños para que efectúen las respectivas labores de limpieza cuando exista presencia de material combustible.

Para determinar las zonas de mayor exposición, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo desarrolló un mapeo técnico que recopiló información de 65.442 incendios registrados entre 2015 y 2025. Estos antecedentes fueron cruzados con factores como la materialidad de las viviendas, la presencia de campamentos, la densidad poblacional, las redes viales y eléctricas, las pendientes del terreno y el uso de suelo vegetal.

CAMPAMENTOS Y BARRIOS

El diagnóstico también puso atención en los asentamientos precarios y los territorios donde el Minvu desarrolla programas de intervención comunitaria. A nivel nacional, de los 1.156 campamentos monitoreados, 817 se encuentran en zonas de riesgo alto o muy alto de incendios forestales, equivalente al 71%.

En la región de Valparaíso, en tanto, el catastro elaborado por la cartera considera 336 campamentos: 249 están emplazados en sectores de riesgo muy alto y otros 18 en zonas de riesgo alto. En tanto, 53 presentan riesgo bajo y 16 riesgo medio.

La situación también alcanza a los barrios intervenidos mediante el programa Quiero Mi Barrio. En la V Región existen 29 sectores con trabajos en ejecución, de los cuales 16 están en zonas de riesgo muy alto y cinco en riesgo alto. A ellos se suman cuatro barrios cuyos proyectos están por iniciar, todos en áreas clasificadas con riesgo muy alto.

Por su parte, el Programa para Pequeñas Localidades considera 10 sectores en la región: tres con riesgo muy alto, tres riesgo alto, uno riesgo medio y uno riesgo bajo.

A nivel nacional, el plan contempla acciones de preparación comunitaria en 266 barrios del programa Quiero Mi Barrio y 127 localidades rurales del Programa para Pequeñas Localidades, además de intervenciones en campamentos. Dicho trabajo considera metodologías participativas para identificar amenazas, elaborar diagnósticos y organizar planes de respuesta ante emergencias.

El ministro Iván Poduje señaló que “todos los organismos púbicos tenemos que ponernos al servicio de lo que va a ser un verano muy complejo en materia de incendios forestales. A nosotros como ministerio nos ha tocado reconstruir dos catástrofes en esta administración y esperemos que no haya otra. Y para que no haya otra, tenemos que tomar todas las medidas posibles que se requieran”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, comentó que "no fue un milagro Villa Botania, en Viña del Mar. Simplemente fue una comunidad preparada que sabía lo que tenían que hacer por si venía un incendio porque lo más importante es que ningún Estado puede enfrentar solo la naturaleza. Tenemos que hacerlo junto a la gente, con cada propietario, con cada habitante en cada sector. Necesitamos que se preocupen de su propia vivienda y se organicen con sus barrios".

De esta manera, la estrategia presentada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo busca combinar la identificación de los sectores más expuestos, la incorporación de criterios de riesgo en la planificación urbana y rural, la preparación de las comunidades y la limpieza preventiva de terrenos, con especial atención en las zonas donde el crecimiento urbano se encuentra con áreas de vegetación.

PURANOTICIA