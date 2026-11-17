Seis personas comenzaron a enfrentar un juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio por su presunta participación en el ataque a tiros que dejó a dos carabineros gravemente heridos durante el desalojo de la megatoma del cerro Centinela, ocurrido en enero pasado. Entre los acusados hay cuatro adultos y dos adolescentes.

La Fiscalía sostiene que los imputados participaron en un enfrentamiento con personal policial durante el procedimiento de desocupación del campamento y que habrían disparado contra los uniformados mientras estos se encontraban desplegados en el lugar.

Por estos hechos, el Ministerio Público les atribuye el delito de homicidio frustrado contra carabineros en servicio. A esa imputación se suman cargos por porte ilegal de arma prohibida y tenencia de municiones.

En la acusación presentada al inicio del juicio, el fiscal Rolando Ramírez expone que los seis imputados habrían actuado coordinadamente y utilizado tres armas de fuego: dos escopetas artesanales calibre 12 y una pistola calibre 9 milímetros.

Los disparos alcanzaron a dos funcionarios. Uno de ellos, un cabo primero, recibió un impacto en el codo izquierdo, mientras que un cabo segundo fue herido en el muslo derecho por un proyectil que quedó alojado en su cuerpo. Ambos sufrieron lesiones de carácter grave.

Cabe hacer presente que la Fiscalía buscará acreditar durante el desarrollo del juicio la participación de los acusados en los hechos y las responsabilidades penales que les atribuye.

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