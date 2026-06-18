Seguridad en Escuela Santa Ana: coordinan medidas urgentes para enfrentar delitos e incivilidades en el Barrio Puerto

Con el objetivo de abordar las problemáticas de seguridad que afectan al entorno de la Escuela Santa Ana de Valparaíso, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, sostuvo una reunión de trabajo con el director del establecimiento, Felipe Duarte, instancia en la que también participaron representantes de Carabineros y la directora provincial de Educación, Gabriela Orfali.

La reunión se desarrolló a raíz de los últimos acontecimientos ocurridos en el sector y por las inquietudes manifestadas por la comunidad educativa respecto de la necesidad de reforzar la atención institucional frente a delitos e incivilidades que afectan al Barrio Puerto.

Durante el encuentro se analizaron diversas situaciones que impactan la convivencia y la percepción de seguridad en el entorno de la escuela, entre ellas la presencia de personas en situación de calle, el consumo y microtráfico de drogas, deficiencias en el alumbrado público y otras incivilidades que generan condiciones de riesgo para estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de la educación.

El seremi Hernán Silva, manifestó que “ante el llamado efectuado por la comunidad educativa del colegio Santa Ana, en menos de 24 horas la Seremi se ha constituido en el lugar para saber de primera mano, cuáles son sus inquietudes, sus necesidades y sus urgencias, así que conocidas sus inquietudes hemos acordado diversas acciones de colaboración y de integración entre las instituciones, ya sea Municipal, Carabineros, para encontrar la solución a ellas y seguir impulsando y fortaleciendo el gran trabajo que hace este colegio.”

En ese contexto, se acordó avanzar en una serie de medidas inmediatas orientadas a fortalecer la seguridad del entorno escolar, incluyendo la coordinación de patrullajes preventivos por parte de Carabineros y la articulación de acciones interinstitucionales destinadas a enfrentar las problemáticas detectadas en el sector.

El director del establecimiento, Felipe Duarte, dijo que “estamos tremendamente contentos con la visita del Seremi de Seguridad Pública, porque nos hemos sentido escuchados, sentimos que nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones han sido oídas y no nos cabe ninguna duda de que van a ser atendidas con celeridad y compromiso, pensando en esta comunidad educativa, que es una comunidad que está presente, que hace educación y que entregamos un servicio social de calidad y excelencia”.

Las autoridades destacaron especialmente la labor que desarrolla la Escuela Santa Ana, establecimiento que actualmente atiende a 420 estudiantes y que constituye un espacio fundamental de protección, formación y oportunidades para niños, niñas y adolescentes de un sector que enfrenta importantes desafíos sociales y de seguridad.

REGISTRO ÚNICO DE VÁNDALOS

Respecto al Registro único de Vándalos como herramienta eficaz para enfrentar las incivilidades que ocurren en ese sector y otros puntos de Valparaíso, el seremi Hernán Silva indicó que “es una herramienta fundamental para cambiar comportamientos en la ciudadanía, comportamientos antisociales que son los que provocan la inseguridad, tanto en las cercanías de este colegio, como en muchos lugares de Chile. Así que esperamos que esos resultados lleguen pronto y las conductas de las personas se hagan más acorde a la vida en comunidad”.

El proyecto de ley que impulsa el Gobierno del Presidente José Antonio Kast se encuentra en trámite legislativo con suma urgencia en la Cámara de Diputados y propone, entre otras medidas, sanciones que van de 1 a 5 años sin beneficios sociales.

PURANOTICIA