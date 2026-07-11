Segunda sesión de Mesa Intersectorial por el Empleo coordina acciones regionales para enfrentar el desempleo en la región de Valparaíso

El Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, encabezó la segunda sesión de la Mesa Intersectorial por el Empleo. La instancia tiene como objetivo seguir articulando acciones concretas para enfrentar el desempleo y fortalecer la reactivación económica regional. En esta ocasión, reunió a representantes de distintos servicios públicos, gremios, municipios, entre otros.

La autoridad presidencial destacó la importancia de mantener un trabajo permanente y coordinado entre las distintas instituciones para abordar uno de los principales desafíos que enfrenta la región. “Esta instancia permitió tener certeza sobre las inversiones en marcha y el impacto en el empleo, así como también los nudos en las inversiones privadas por el factor de permisos y trabas burocráticas. También abordamos los puntos críticos con algunas direcciones de obras y servicios específicos. Ahora el compromiso de todos los que participan en esta mesa es dar urgencia a la tramitación de proyectos que impactan en el empleo y también en el rol de Sence y las Omil en la generación de competencias laborales a las personas desempleadas”.

Millones agregó como ejemplo que “solo el MOP, con los proyectos en trámite de licitación, va a generar mil nuevos puestos de trabajo. También se debería ver cifras de empleabilidad alta por el sector vivienda y, en particular, por los proyectos de viviendas sociales”.

“Valoro el encuentro que tuvo el Presidente José Antonio Kast con los gobernadores y el compromiso que estos adquirieron con la urgencia laboral y, de hecho, los servicios preparan una batería de iniciativas si el Gobierno Regional abre la discusión para ver dónde se focalizan mejor sus aportes y cómo se incluye a la mujer, que es la más golpeada con esta crisis”, finalizó Millones.

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, destacó la importancia de esta iniciativa, manifestando que "hemos participado en la segunda mesa intersectorial por el empleo en la región de Valparaíso. El fin es coordinarnos, los actores públicos y privados, de manera de impulsar iniciativas que generen nuevos puestos de trabajo. Como ministerio del Trabajo y Previsión Social, nuestro compromiso junto a Sence, es poder articular y generar una oferta para capacitar, que se oriente hacia la empleabilidad y las necesidades de la Región".

Por su parte, la Jefa Regional de la Subdere, Susan Spichinger comentó que dicha mesa “se instaló la semana pasada y hoy estuvo convocado el sector público y privado, con la finalidad de retroalimentarnos y fijar una ruta para abordar estrategias al corto, mediano y largo plazo, que puedan reactivar la región en conjunto”.

“Desde lo público, hacernos cargo de cómo aceleramos la permisología que puede estar afectando en esa reactivación – continuó la jefatura Subdere -. Por otro lado, el poder articular y coordinar las distintas OMIL de la región, que ahí desde nuestro lado también, como Subsecretaría de Desarrollo Regional, que estamos muy cerca de los municipios. Además, tenemos que inyectar a la región de optimismo, ya que es particularmente beneficiada, porque tenemos distintos índoles de polos de desarrollo y claramente se nos viene la época que a los chilenos más nos gusta, que es septiembre, y cómo podemos inyectar de optimismo, ponernos de acuerdo y hacer una invitación a que nos visiten y aprovechar todas las bellezas de nuestra región, y de esa manera ir potenciando, por supuesto, emprendimiento y nuevas fuentes laborales”.

La Gerente General de la Cámara Regional de Comercio Valparaíso, Marcela Pastenes, explicó que “esta región se destaca por tener un trabajo público-privado de primer nivel, y eso como gremio lo hemos notado siempre. Entonces, hoy estamos bajo un grave problema y el delegado presidencial nos ha convocado a una reunión para hablar de empleo y buscar, tanto del sector público como el sector privado, mecanismos para dar vuelta las cifras. Esta es la primera reunión de muchas que vamos a tener y han salido varias ideas y también destrabar proyectos, que es lo más importante, destrabar trámites, el tema de la permisología, el tema de cómo las empresas también pueden hacer sus procesos más rápidos y buscar mecanismos de atraer más empleo y además, retener talento acá en la región”.

Finalmente, el Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Valparaíso, Fernando Bustamante, agradeció la convocatoria del delegado, ya que “tener la oportunidad de conversar con todos los seremis, respecto de cuál va a ser la cartera de inversión y qué tan incentivo va a ser este nuevo empleo es una buena noticia. Creemos que todavía faltan mayores detalles y mayor coordinación, pero celebramos que existan estas instancias de trabajo colaborativo público-privado que permitan delimitar mejor el escenario futuro para la inversión y el empleo”.

La Mesa Intersectorial por el Empleo continuará sesionando periódicamente para monitorear el avance de los compromisos adoptados, incorporar nuevas iniciativas y fortalecer una estrategia regional que permita dinamizar la economía y generar más y mejores oportunidades laborales para las y los habitantes de la Región de Valparaíso.

PURANOTICIA