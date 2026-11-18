La senadora Karol Cariola, junto al concejal Vicente Celedón y representantes de organizaciones comunitarias y gremios de la salud de Valparaíso, presentó un requerimiento ante la Contraloría Regional para solicitar una fiscalización sobre el uso de los recursos públicos y las eventuales pérdidas asociadas a la nueva paralización de las obras del SAR Quebrada Verde, en el cerro Playa Ancha de la comuna porteña.

En la instancia estuvieron presentes representantes de los gremios APRUSAM y AFUSAM, la Unión Comunal de Consejos Locales de Salud de Valparaíso (UNCO Salud) y el Consejo Local de Salud Quebrada Verde.

“Hemos solicitado a la Contraloría la necesidad de llevar adelante un proceso de fiscalización ante una situación que la verdad es bastante anómala y que nos parece absolutamente preocupante”, expresó Cariola, advirtiendo que existen más de $2 mil millones comprometidos en un proyecto largamente esperado por las familias de Playa Ancha.

Las obras permanecen detenidas desde mayo de este año, con un 58% de avance físico, luego de los problemas financieros de la empresa constructora. Se trata de la segunda paralización que enfrenta el proyecto, luego de que una primera contratista dejara inconclusos los trabajos.

“No es aceptable cuando hablamos de recursos públicos, cuando existe construcción de infraestructura de salud para una zona como Playa Ancha, donde se requiere mejor y mayor atención oportuna, sobre todo por las problemáticas que hoy tiene el Hospital Van Buren”, sostuvo la senadora, agregando que “la razón por la que estamos acá es porque todavía no hay información pública y clara de cuál es la situación en la cual se encuentra la empresa”.

Por su parte, el concejal Vicente Celedón, presidente de la Comisión de Salud del Concejo Municipal, indicó que "esta acción viene a solicitar certeza a la comunidad que viene esperando desde el año 2021.Ya existió una empresa que se hizo cargo de la construcción del SAR Quebrada Verde, que ya se fue a quiebra, dejando la obra en un 37% y hoy nuevamente este año, en 2026, tenemos una paralización de obra acercándonos al 58% de avance. Lo que necesitamos es saber qué va a pasar con su continuidad , si se interpusieron las muestras correspondientes, si hay un proceso de liquidación y una fiscalización completa a la gestión del Servicio de Salud en la construcción de este SAR".

Desde APRUSAM, su presidente, Leonardo Aspillaga, advirtió que la paralización también afecta las condiciones de trabajo del personal de salud, que esperaba contar con una nueva infraestructura. Detalló que actualmente enfrentan problemas de altas temperaturas, falta de boxes y cortes de electricidad, dificultades que repercuten tanto en los funcionarios como en la atención de los usuarios.

En tanto, Carlos Cerda, representante de AFUSAM Valparaíso, apuntó a la falta de continuidad de las instancias de diálogo con el Servicio de Salud y manifestó su preocupación por otros proyectos pendientes, como el SAR de Placilla y el CESFAM Las Cañas. “Lo que pedimos a Contraloría es que fiscalice no solamente el tema del SAR de Quebrada Verde, porque es sumamente necesario, sino también el funcionamiento de este Servicio de Salud”, expresó.

Por su parte, Marlene Orrego, secretaria de UNCO Salud, expresó el cansancio de la comunidad ante las reiteradas paralizaciones. “Es evidente que en el transcurso del tiempo este patrón se ha repetido y ya hay un cansancio, hay una visión de impotencia porque no se consiguen resultados”, manifestó. Asimismo, cuestionó que los compromisos anunciados no se concreten y advirtió que “esa impotencia que sentimos como usuarios se refleja muchas veces en que los vecinos no tienen la oportunidad de acceder oportunamente a su derecho de salud”.

Finalmente, se informó que el requerimiento incorpora la situación de otra infraestructura de salud en construcción en San Antonio, a cargo de la misma empresa, solicitando fiscalizar ambos proyectos.

RESPUESTA DEL SSVSA

Una vez conocida esta información, desde el Servicio de Salud Valparaíso–San Antonio (SSVSA) señalaron que "nuestro compromiso es claro: resguardar los recursos públicos y avanzar en soluciones que permitan concretar los proyectos SAR Quebrada Verde y SAR Diputado Manuel Bustos".

Asimismo, indicaron que "la situación que afecta a ambas obras se origina en los incumplimientos contractuales de la empresa RLX, responsable de su ejecución. Es importante precisar que su adjudicación se realizó mediante un proceso de licitación pública, en el cual la empresa cumplía con los requisitos técnicos y administrativos establecidos".

Frente a estos incumplimientos, el SSVSA aseguró que "ha actuado oportunamente, dictando las resoluciones de término anticipado de los contratos y avanzando en los procedimientos de liquidación y resguardo de las garantías correspondientes, con el objetivo de proteger la inversión pública".

Paralelamente, indicaron que sus equipos "trabajan en las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la reevaluación de los proyectos y una futura licitación que permita finalizar las obras".

Por último, expresaron que "entendemos la preocupación de las comunidades y reiteramos que nuestra prioridad es dar continuidad a estos proyectos, con responsabilidad, transparencia y pleno resguardo de los recursos públicos".

PURANOTICIA