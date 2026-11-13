Se mantiene la tensión en San Antonio: encienden barricadas en acceso al puerto y transportistas realizan caravana por la ciudad

Pese al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las principales organizaciones de camioneros para poner fin al paro nacional, en San Antonio se registraron nuevas manifestaciones de transportistas, con acciones que elevaron la tensión.

La movilización estuvo protagonizada por conductores de microbuses y taxis colectivos, quienes realizaron una caravana por distintas calles de la comuna, generando alta congestión vehicular en avenida Barros Luco, una de las principales arterias de la ciudad.

A este escenario se sumó el encendido de barricadas en el ingreso al puerto de San Antonio, en una de las acciones más violentas registradas desde que comenzó el paro de camioneros en la región de Valparaíso. El fuego y las columnas de humo pudieron ser vistos desde distintos puntos de la zona.

De esta manera, mientras a nivel nacional se alcanzó un acuerdo para desactivar la paralización, en San Antonio persistieron las manifestaciones y se registraron episodios de mayor intensidad, particularmente por la instalación de barricadas en uno de los accesos al recinto portuario.

(Imagen: TV Costa Noticias)

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