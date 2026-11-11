San Antonio da el puntapié inicial a temporada de cerezas con llegada de portacontenedores

Con la recalada del portacontenedores Maersk Tokyo, San Antonio Terminal Internacional (STI) dio inicio a la temporada de exportación de cerezas, uno de los períodos de mayor actividad para el comercio exterior chileno.

El terminal portuario, concesionado por Hanseatic Global Terminals y SSA Marine, desarrolló durante los últimos meses una preparación especial para enfrentar este nuevo ciclo exportador, reforzando su capacidad operativa y la coordinación con los distintos actores de la cadena logística.

Según informa Portal Portuario, esta primera recalada contempla la movilización de alrededor de 200 contenedores de cerezas con destino a los mercados internacionales. Para el desarrollo de la temporada, además, se proyecta la operación de cuatro servicios Cherry Express por semana.

En total, STI espera atender 31 recaladas especializadas durante el ciclo exportador, conectando la producción chilena con importantes mercados asiáticos mediante servicios que consideran puertos como Nansha, Shanghái y Hong Kong.

"Sabemos que esta temporada de cerezas presenta desafíos particulares y diferentes a otros años. En este escenario, nuestro compromiso es entregar la certidumbre, confiabilidad y flexibilidad operativa que necesitan los exportadores y las líneas navieras", señaló el gerente general de STI, Andrés Albertini.

"Hemos preparado nuestro terminal y reforzado la coordinación con toda la cadena logística para adaptarnos a las necesidades de la temporada y contribuir a que las cerezas chilenas lleguen a tiempo y en óptimas condiciones a los mercados asiáticos", añadió.

Como parte de los preparativos, la planificación contempló reuniones de evaluación del ciclo anterior y un trabajo anticipado de coordinación con líneas navieras y exportadores. Entre las principales medidas implementadas destaca un esquema de stacking más flexible, diseñado para agilizar la recepción y transferencia de contenedores.

En materia de cadena de frío, STI incorporó 800 conexiones adicionales para contenedores refrigerados en comparación con el año pasado. De esta manera, el terminal aumentó su capacidad desde los 2.400 puntos permanentes hasta un máximo de 3.200 tomas operativas durante las semanas de mayor demanda.

En el ámbito tecnológico y terrestre, esta temporada marca el debut del ciclo de exportación de cerezas con el sistema de telemetría de los equipos móviles del terminal ya implementado, herramienta que permite realizar un seguimiento en línea más preciso de la carga y agilizar las operaciones en patio y muelle. A esto se suma el fortalecimiento del sistema de agendamiento de camiones, con el objetivo de optimizar los accesos al puerto y mejorar la rotación de los equipos terrestres.

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