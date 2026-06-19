San Antonio asegura financiamiento internacional para iniciar las obras del megaproyecto de Puerto Exterior

La Empresa Portuaria San Antonio firmó con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) un crédito por US$50 millones para iniciar la construcción del Puerto Exterior, el megaproyecto de modernización de la infraestructura portuaria en esta comuna ubicada al sur de la región de Valparaíso.

El presidente del Directorio de Puerto San Antonio, Sergio Merino, destacó que “la formalización del financiamiento que otorgó CAF a la empresa portuaria marca un nuevo hito para la materialización de Puerto Exterior, una obra estratégica para el país y clave para el desarrollo socioeconómico de la comuna y la provincia de San Antonio. Este respaldo de una entidad financiera de nivel mundial es una potente señal de confianza hacia una iniciativa que modernizará la infraestructura portuaria del principal puerto del país, impulsando además el crecimiento del comercio exterior y de la economía nacional”.

Por su parte, Julián Suárez, gerente de Desarrollo Sostenible y representante de CAF en Chile, señaló que “la firma de este crédito refleja la confianza de CAF en una iniciativa estratégica para el desarrollo de Chile y para el fortalecimiento de su capacidad logística de largo plazo. Puerto Exterior de San Antonio es una obra transformadora que permitirá responder a las crecientes demandas del comercio internacional, aumentar la competitividad del país y consolidar su integración con los mercados globales. En CAF estamos comprometidos con impulsar infraestructura sostenible que genere crecimiento económico, promueva oportunidades para las personas y contribuya al desarrollo de los territorios. Nos enorgullece acompañar este proyecto con financiamiento y conocimiento técnico, contribuyendo a materializar una de las obras de infraestructura más relevantes para el futuro de Chile”.

Puerto Exterior contempla la construcción de un molo de abrigo de aproximadamente 4 kilómetros, además de dragados y explanadas que habilitarán dos terminales de 1.730 metros cada uno. Su desarrollo está proyectado en cuatro etapas, en función de la demanda.

El plan integral de inversión se estima en US$4.450 millones. De ese total, US$1.950 millones serán aportados por la Empresa Portuaria San Antonio para las obras preliminares, la construcción del molo de abrigo, la generación de la dársena, las áreas de respaldo y las vías de acceso, además de las medidas de mitigación y compensación ambiental. Los US$2.500 millones restantes serán aportados por el sector privado, mediante concesiones portuarias, para la construcción, habilitación y operación de los sitios.

En régimen, con sus cuatro etapas en operación, el nuevo puerto podrá movilizar 6 millones de TEU al año, equivalentes a cerca de 60 millones de toneladas anuales, y atender simultáneamente hasta ocho buques portacontenedores de 400 metros, los de mayor tamaño que hoy operan a nivel global.

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