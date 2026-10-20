Ruta F-366 entre Quillota y La Cruz fue cerrada preventivamente por el sistema frontal

Las condiciones meteorológicas que afectan a la zona central del país llevaron a disponer el cierre preventivo de la ruta F-366, vía que conecta las comunas de Quillota y La Cruz, en la región de Valparaíso.

La restricción entró en vigencia a las 14:00 horas de este martes 20 de octubre y contempló una excepción para los residentes del sector, quienes podrán continuar utilizando el camino.

Ante esta medida, se recomendó a los conductores considerar rutas alternativas para sus desplazamientos, respetar la señalización dispuesta en el lugar y evitar traslados que no sean indispensables mientras se mantenga el cierre.

La decisión busca reducir los riesgos asociados al sistema frontal que afecta a la zona.

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