«Ronda Impacto» en Villa Alemana deja dos detenidos y 17 infracciones a la Ley de Tránsito

Dos detenidos, 85 controles, 17 infracciones a la Ley de Tránsito y dos incautaciones de vehículos fue el saldo de una nueva «Ronda Impacto» en Villa Alemana. Esta vez, el trabajo de personal de Seguridad Pública del Municipio y Carabineros se enfocó en el sector oriente de la comuna, en un operativo que se extendió por varias horas con el objetivo de mejorar la percepción de seguridad entre vecinos y vecinas.

En cuanto al detalle de los resultados, una persona resultó detenida por mantener orden vigente y otra por receptación de vehículo motorizado. Además, se incautaron dos vehículos, se cursaron 17 infracciones a la Ley de Tránsito y se efectuaron 56 controles de identidad y 29 controles vehiculares.

El capitán Diego Mancilla, subcomisario de los servicios de la 6° Comisaría de Villa Alemana, comentó que “nuestra presencia acá tiene que ver con un aumento de la sensación de seguridad por parte de los vecinos, la implementación de patrullajes focalizados que permitan que esa sensación de seguridad llegue a los vecinos de Peñablanca. Los operativos que hemos realizado en conjunto con personal municipal han dado muy buenos resultados, con gran cantidad de detenidos, gran cantidad de personas fiscalizadas, y la idea principal es que en diferentes partes de Villa Alemana la gente tenga esa sensación de seguridad brindada tanto por personal de Carabineros como por personal municipal del área de Seguridad Pública”.

Por su parte, el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana, Claudio Mendiboure, señaló que “nuestro alcalde Nelson Estay nos ha instruido cubrir Villa Alemana con diferentes acciones que generen instancias de cercanía con los vecinos, poder conversar con ellos y cambiar la percepción de seguridad en positivo. Esta muestra de fuerza que se está realizando en este sector es lo mismo que se ha realizado en otros sectores, y los resultados están a la vista”.

Finalmente, el alcalde Nelson Estay valoró que "estamos muy conformes con los resultados de esta nueva ‘Ronda Impacto’, porque demuestra que el trabajo coordinado entre Carabineros y nuestros equipos de Seguridad Pública está dando resultados positivos. En esta oportunidad quisimos realizar el operativo en un sector distinto de Villa Alemana, precisamente para demostrar que la seguridad debe estar presente en todos los barrios y que no hay sectores de nuestra comuna que queden fuera de estos despliegues”.

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